“The Tomorrow Makers”: Alessandro Marinella spiega come si diventa un innovatore di ‘domani’

Dare voce agli innovatori di domani. Questo il claim del progetto “The Tomorrow Makers” di Forbes Italia e Honor, che ha visto 4 talent italiani confrontarsi su temi quali digitalizzazione, innovazione, tecnologia. Fil rouge del racconto è il modello Honor Magic V2, foldable più leggero e sottile in commercio, spiegato nelle sue funzionalità all’avanguardia.

La prima “voce” che ha interpretato le potenzialità del prodotto è Alessandro Marinella, brand ambassador di E. Marinella e quarta generazione dell’azienda di famiglia.

“Artigianato e Made in Italy sono stati i due pilastri della mia azienda”, ha raccontato. “Quando sono entrato, nel 2017, ho cercato di non snaturarne il dna portando, allo stesso tempo, innovazione“. In che modo? Con la digitalizzazione, prosegue il manager. Tre gli elementi cardine: il lancio dell’e-commerce, il potenziamento dei canali social e l’efficientamento dei dati.

Proprio a proposito di tecnologia, Marinella è abituato a servirsene come strumento essenziale per le sue dinamiche giornate di lavoro: “Il mio lavoro mi porta spesso a viaggiare, quindi mi sono presto reso conto di volere un telefono che rispondesse alle mie esigenze personali e professionali. Il fatto che Honor Magic V2 sia un dispositivo pieghevole mi permette, ad esempio, di usarlo in treno come fosse un computer. Oggi il telefono è più di un semplice strumento di comunicazione: è un accessorio che accompagna le nostre giornate”.

Qui il video completo:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .