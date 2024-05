Franco Stevanato torna alla guida del gruppo Stevanato

Stevanato Group ha nominato il nuovo amministratore delegato. O meglio, ha annunciato il ritorno del ceo che ha già guidato l’azienda per 23 anni. L’azienda, fornitore globale di imballaggi primari in vetro per l’industria farmaceutica, ha annunciato oggi il nuovo ad: si tratta di Franco Stevanato, attuale direttore e presidente esecutivo della società. Il nuovo ceo succederà a Franco Moro dal 30 giugno 2024. Stevanato ricopre il ruolo di presidente esecutivo dal 2021 ed è stato già alla guida dell’azienda dal 1998 al 2021.

“Stevanato”, si legge in una nota della società, “ha guidato l’espansione globale della società negli ultimi due decenni, dell’espansione del portafoglio di prodotti, dell’istituzione dei poli di eccellenza tecnologica, del miglioramento delle capacità di ricerca e sviluppo e della guida della società durante la sua quotazione”.

Un gruppo miliardario

Franco Stevanato è il figlio di Sergio Stevanato, miliardario nella classifica di Forbes e attualmente tredicesimo uomo più ricco d’Italia con un patrimonio (familiare) – aggiornato al 28/05/2024 – di 4,9 miliardi di dollari. “Vorrei esprimere la mia sincera gratitudine a Franco Moro per i suoi preziosi contributi al Gruppo Stevanato”, ha commentato il nuovo ad. “Negli ultimi cinque anni, Moro ha avuto un ruolo fondamentale nell’aiutare a guidare la società attraverso pandemia, nell’espandere la nostra impronta industriale globale per soddisfare la crescente domanda dei clienti e nel promuovere la standardizzazione globale dei nostri siti produttivi per migliorare l’efficienza operativa”.

La storia di Stevanato Group

L’azienda è stata fondata da Giovanni Stevanato, padre di Sergio, nel 1949, a Piombino Dese, provincia di Padova. Sergio Stevanato ha poi preso le redini del gruppo, lasciando a sua volta la gestione della società ai figli Franco e Marco (l’attuale vicepresidente). Il Gruppo Stevanato è stato quotato alla Borsa di New York nel 2021. Il Gruppo Stevanato è il secondo maggiore produttore di fiale di vetro al mondo e ha fornito le fiale in vetro a diversi produttori di vaccini contro il Covid-19. L’azienda ha iniziato producendo bottiglie di vetro per vino e profumo ed è ora uno dei maggiori produttori mondiali di cartucce di insulina per il trattamento del diabete.

