Best Work Places Italia 2024: AbbVie al primo posto tra le migliori aziende farmaceutiche in cui lavorare

Un bellissimo risultato e una conferma importante per la filiale italiana del colosso farmaceutico dell’Illinois: al suo decimo anno di partecipazione AbbVie si classifica al quarto posto, e al primo posto tra le aziende farmaceutiche nel nostro Paese, nella categoria riservata alle aziende con più di 500 dipendenti. A stilare questa classifica, da oltre 20 anni è ‘Great Place to Work Italia’, che premia le aziende attente al benessere dei propri dipendenti e alla qualità dell’ambiente di lavoro.

Quest’anno sono state premiate 60 aziende, tra le oltre 379 organizzazioni che sono state selezionate, raccogliendo l’opinione sull’ambiente di lavoro di circa 219 mila collaboratori. “Le persone rappresentano il nostro patrimonio più prezioso, sono il motore della nostra crescita e l’elemento chiave per il futuro dell’azienda – dichiara il direttore delle Risorse Umane di AbbVie Italia Manuela Vacca Maggiolini – Ed è proprio a loro che va il mio ringraziamento più sincero per questo risultato, per fornirci costantemente feedback che ci aiutano a realizzare azioni di miglioramento continuo e per la passione e la professionalità che mettono ogni giorno nel proprio lavoro, rendendoci un’unica ed incredibile grande squadra. Tanti i progetti di welfare messi in campo negli ultimi anni, sviluppati partendo proprio dai reali bisogni delle diverse esigenze della nostra popolazione aziendale”.

Tra le iniziative dedicate al benessere dei dipendenti AbbVie ha dato ampio spazio, nell’ultimo anno, in particolare a programmi a favore del work-life balance, che consentono di conciliare al meglio gli impegni di lavoro con la vita privata. Ne sono degli esempi: l’introduzione dei permessi retribuiti per volontariato e per l’assistenza psicologica; l’estensione dei permessi per visite specialistiche, già previsti per i dipendenti, anche per l’assistenza dei figli minori e dei genitori; l’aumento dell’importo dei flexible benefits; l’estensione del congedo di paternità. Tutto ciò si aggiunge ai programmi già attivi in ambito EED&I – per diffondere la Cultura e i valori di Uguaglianza, Equità, Diversità ed Inclusione – nell’engagement e nel volontariato, con la Week of Possibilities che AbbVie porta avanti da sempre e alle altre numerose iniziative rivolte alla salute, ampliate nell’ultimo anno con l’offerta di ulteriori pacchetti di prevenzione specialistica.

“La mission di AbbVie è quella di avere un impatto sulla vita delle persone migliorandone la qualità, a partire dalle nostre persone – afferma Fabrizio Greco, AD di AbbVie Italia – Il benessere dei dipendenti è, oggi più che mai, uno dei nostri principali obiettivi da mantenere e la cultura e l’ambiente di lavoro sono gli elementi di differenziazione che consentono di fornire continuamente prestazioni elevate in un ambiente complesso e in continua evoluzione come quello del farmaceutico”. “Un ambiente lavorativo in salute e inclusivo, in cui ognuno possa esprimere al meglio le proprie individualità, competenze e capacità è per noi fondamentale – aggiunge Jelena Petrovic general manager Allergan Aesthetics – Il nostro impegno è creare ogni giorno opportunità che possano esaltare le caratteristiche uniche e specifiche di ciascuno. Crediamo fortemente che per poter perseguire i nostri obiettivi tutti debbano essere ascoltati e valorizzati e siamo orgogliosi che questo riconoscimento sia il risultato proprio di questo impegno”.

“Siamo forti sostenitori delle pari opportunità e da sempre sosteniamo progetti in tal senso, come ad esempio il Women Leadership in Action e il Women’s Leadership Journey, che valorizzano il ruolo professionale delle donne, promuovendone la leadership – sottolinea – il direttore Qualità di AbbVie Italia Claudia Di Filippo – In AbbVie Italia, il numero di donne nelle posizioni dirigenziali ha raggiunto il 38%, la presenza femminile nell’azienda è pari al 45% dei dipendenti e al 54% dei quadri, mentre il leadership team è composto per il 40% da donne”.

Il riconoscimento del Great Place to Work Italia’ è arrivato pochi giorni dopo la visita al polo produttivo di Campoverde da parte dell’Executive Vice President, Chief Operations Officer di AbbVie Global, Azita Saleki-Gerhardt. “Siete voi il Plant Of The Year 2023”: con questa frase Azita Saleki-Gerhardt ha consegnato il premio a Darragh Pattwell, direttore del sito con alla presenza degli oltre 700 dipendenti intervenuti all’evento. “Il nostro stabilimento produttivo di Campoverde è stato riconosciuto come Plant of the Year 2023, nel network di tutti gli stabilimenti AbbVie nel mondo, grazie alla costante attenzione alle nostre persone e nei confronti delle comunità nelle quali operiamo – commenta con orgoglio Darragh Pattwell – Questo è un eccellente risultato raggiunto proprio grazie all’impegno e alla passione di tutti noi che lavoriamo ogni giorno per fare la differenza”.

