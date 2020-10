Forbes Digital Revolution: rivivi il workshop dedicato alle potenzialità del multicloud.

urante la tavola rotonda dal titolo “L’esperienza di Retelit e Huawei. Come la tecnologia MultiCloud abilita la trasformazione digitale Italiana”, Luca Cardone, marketing manager di Retelit e Luca Vit, cto di Huawei Technologies Italia hanno illustrato agli utenti cos’è il multicloud e come questa tecnologia sarà fondamentale per abilitare la trasformazione digitale italiana.