La trasformazione digitale al centro dell’evento Huawei a Villa Erba

Mille delegati sono confluiti da tutta l’Europa sul lago di Como per l’evento Huawei European Partner Conference (10 e 11 aprile), richiamati dallo slogan Grow Thogether, Win future che spinge la digitalizzazione del settore privato, Pmi comprese, e della pubblica amministrazione. In questo processo, l’Italia rimane ancora troppo indietro rispetto agli altri Paesi europei.

Il gruppo cinese ha investito nell’ultimo decennio 140 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo, e oggi è in grado di offrire alle aziende prodotti ad alte performance come AP WiFi7, che mette a disposizione 120 canali simultanei per video in alta definizione.

Un fatturato da 90 miliardi di euro per Huawei

Poiché le aziende hanno sempre più bisogno di cloud, velocità, gestione dei dati, il business di Huawei va a gonfie vele con 90 miliardi di euro fatturati e una crescita del 9% sull’anno precedente. Altissima la quota destinata a ricerca e sviluppo (23,3%).

Fondata nel 1987 da Ren Zhengfei, l’azienda fin dal suo esordio ebbe la mission di allargare l’offerta alle aree rurali della Cina, nei piccoli centri, fuori dalle grandi città presidiate dalle grandi tlc company. Ren ha sempre mantenuto l’azienda fuori delle quotazioni di borsa con una formula cooperativa particolare.

Personaggio bersagliato dai media occidentali, è sempre riuscito a recuperare terreno e oggi in Cina lo smartphone di punta dell’azienda, il Mate 60 Pro, ha conquistato la leadership sul mercato. Jim Lu, presidente Huawei Europe, ha detto: “Attraverso la nostra offerta di prodotti Ict innovativi puntiamo a supportare le imprese locali nel loro processo di trasformazione digitale velocizzandone i tempi”.

Dalla sanità alla finanza

Uno dei settori in cui le tecnologie possono portare un miglioramento è quello della sanità. Le ricerche dicono che i medici e gli addetti ospedalieri passano il 30% del loro tempo in questioni burocratiche. Huawei mette a disposizione una piattaforma di smart healthcare che tende a velocizzare i processi e seguire il malato in tutte le fasi della sua degenza.

Un altro settore chiave per questa crescita della digital density del sistema Italia è la finanza. Le banche possono gestire il contatto con i loro clienti con una velocità, un grado di sicurezza e un’organizzazione impensabile fino a ieri. Allo stesso modo, le soluzioni per il retail permettono alle aziende del settore di offrire un servizio sempre più puntuale e velocizzare i pagamenti saltando le code alle casse.

Gli investimenti nel mercato europeo di Huawei

Fondamentale è la collaborazione con i governi e la pubblica amministrazione, che mostra ancora fattori critici come l’organizzazione a silos non comunicanti tra loro. Willi Song, presidente Huawei Europe Enterprise Business, ha confermato gli investimenti nel mercato europeo:

“Stiamo allocando diversi investimenti finalizzati a favorire un successo condiviso coi partner con un’offerta di servizi senza rischi di discontinuità”. Oltre al WiFi 7, è rilevante per le imprese l’offerta di cloud. L’evento di Villa Erba è stata anche l’occasione per presentare il nuovo framework di partnership “Go cloud, Grow cloud”.

