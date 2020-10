Qual è al momento il vostro network distributivo?

Una cosa di cui andiamo particolarmente orgogliosi è che da circa sei mesi Wolverine ha deciso di investire nel nostro Paese trasferendo il nostro quartier generale a Montebelluna, in Veneto, dove oggi nascono le collezioni e le strategie di merchandising di Saucony Originals. In Italia, insomma, risiede il nostro hub, il cuore dell’azienda. Al momento stiamo crescendo molto in Uk, area Benelux, double-digit in Francia, e mid double-digit in Germania. E tutto questo grazie a una nuova strategia globale vicina alle esigenze dei consumatori.

Che peso ha avuto l’e-commerce nell’ultimo anno considerando anche l’incognita del Covid?

Anche prima dello scoppio del Covid questo canale era in forte sviluppo. Al momento stiamo registrando una crescita del 200% nell’area EMEA. Indubbiamente, nel futuro l’e-comemrce sarà un canale sempre più trainante.

Quali saranno i prossimi piani di sviluppo dell’azienda?

Innanzitutto una maggiore segmentazione della collezione e una diversificazione comunicativa per avvicinarci di più ai consumatori giovani. Poiché abbiamo portato tutto il design in Italia, avremo inoltre maggior attenzione ai codici del consumo italiano. Presenteremo a breve la collezione autunno-inverno 2021 dove ci sarà una capsule prodotta interamente in Europa.

Quali sono le sfide di un marchio che vuole innovare pur rimanendo fedele al suo heritage?

I nostri canoni sono da sempre ben radicati nel nostro DNA, come dicevo l’azienda nasce dalla passione per il mondo running. Ma la nostra costante innovazione al prodotto ci permette oggi di cavalcare l’heritage, filone che non scomparirà mai, e seguire allo stesso tempo anche le nuove tendenze.

Che presenza ha il brand sui social? Pensa che oggi, nella fashion industry, investire in questi canali sia decisivo?

Conta moltissimo perché i giovani comunicano attraverso queste piattaforme. Dal canto nostro, in Saucony siamo molto attivi sui social con target diversi e una presenza che su Facebook è cresciuta del 36% mentre su Instagram del 28%. In questo caso gioca molto la tipologia di clientela, per noi 70% femminile, 30% maschile.