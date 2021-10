Forbes di ottobre è in edicola con i 100 top manager del 2021

Forbes ha scelto di dedicare la copertina del volume 48 ad Ugo Salerno, presidente e amministratore delegato di Rina, società nata nel 1861 con il Regno d’Italia come ente certificatore navale. Oggi è una realtà internazionale, che ha allargato il suo raggio d’azione in oltre 70 Paesi nel mondo. Dal suo arrivo nel 2002, Ugo Salerno, napoletano ma genovese d’adozione, ha capito le correnti del mercato e guidato il gruppo a superare il mezzo miliardo di fatturato. Forbes Italia lo ha scelto per rappresentare i 100 manager di quest’anno: fondatori di società di successo, amministratori delegati di multinazionali e top manager con carriere pluriennali alle spalle. Capitani d’impresa che con lungimiranza e capacità stanno guidando le aziende fuori dalla crisi della pandemia.

Nelle sue oltre 160 pagine, il numero 48 di Forbes contiene tantissimi altri servizi e approfondimenti:

I tennisti più pagati

A guidare la classifica dei 10 tennisti più pagati al mondo c’è, per il sedicesimo anno consecutivo, Roger Federer con i suoi 90,6 milioni di dollari dei quali solo poco meno di un milione proviene da entrate dirette. Nonostante la pandemia abbia annullato e cancellato diversi eventi che avrebbero potuto garantire premi in denaro, complessivamente, i dieci tennisti più pagati al mondo hanno portato nelle loro tasche 320 milioni di dollari negli ultimi 12 mesi, solo il 6% in meno rispetto ai 340 milioni di euro dello scorso anno.

Creatività al potere

Dalla gioielleria alla fotografia fino alle calzature, gli Under 30 selezionati da Forbes Italia nel 2021 per la categoria Art & Style sono sempre alla ricerca di nuove forme di espressione per comunicare il loro estro.

L’invasione degli ultracuochi

Dalle Maldive all’Africa, passando per il Giappone, le ultime aperture eccellenti dei nostri migliori “astrochef”. Un tripudio di bandierine tricolori che rendono onore alla cucina italiana, all’interno di location esclusive per una clientela appassionata ed esigente che cerca gusto e stile.

Lady Martello

La storia di Patrizia Micucci, oggi managing directector di Nb Aurora, che non ha mai temuto di combattere e ribattere per affermare le sue idee, nonostante le barriere per le donne nel settore dell’Invest Banking.

Social Responsibility

Si tratta delle eccellenze sostenibili. Ovvero una classifica delle imprese che più di tutte stanno cercando di trovare soluzioni per i grandi problemi sociali e ambientali. A stilarla, attraverso rigorosi criteri di giudizio, Credit Suisse e Kon Group.

L’allegato Bike di questo numero è dedicato alla Sostenibilità Italian Style. In copertina Andrea Macchione, Amministratore Delegato di Domori e appassionato ciclista che ci spiega le affinità tra un’azienda e il ciclismo. Infatti, in entrambe il segreto per avere successo nel tempo è nel team. Marino Bartoletti ha intervistato il commissario tecnico della Nazionale Italiana di calcio campione d’Europa Roberto Mancini. Il ct, ogni volta che torna a casa, si regala qualche ora di libertà con gli amici marchigiani in giro in bicicletta tra Vallesina, Senigallia e Sella San Quirico.