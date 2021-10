Il World Pasta Day celebra l’amatissimo piatto made in Italy, tra social e sociale

Il 25 ottobre è il World Pasta Day, la giornata mondiale della pasta. Si potrebbe dire pure il World Italian Pasta Day, vista la supremazia che l’Italia ha nel settore e nella filiera. L’evento è celebrato in tutto il mondo ed è giunto quest’anno alla sua 23esima edizione. È stato ideato dalla Unione Italiana Food e dalla IPO (International Pasta Organization), ed è in poco tempo diventato virale, se mai servissero buoni motivi per sedersi a tavola e ordinare un piatto di pasta.

Raimondo Mendolia con la sua UNO.61 (una delle cento eccellenze del 2020). Ogni singola confezione è "vestita" da Angelo Inglese, che di eleganza e moda è maestro. È amata in particolare dagli sportivi e da molti atleti per le caratteristiche uniche: semola di grano duro italiano selezionata viene macinata a pietra ed è trafilata con una speciale trafila placcata d'oro che aumenta la sua porosità e le dona un morso indimenticabile, mantiene al meglio la cottura e non si spezza. È stato scelto un lentissimo processo di essiccazione, fondamentale per preservare al meglio quantità e qualità di proteine ed aminoacidi. Le performance sono fornite per ogni 100 gr da un apporto energetico pari a circa 360 kcal, di cui circa il 70% sotto forma di carboidrati complessi, una quota proteica superiore del 13% e un contenuto in grassi trascurabile e un indice glicemico basso. Il primato italiano nell'alto posizionamento lo ha ottenuto