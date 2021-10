Finance Gala, il 4 novembre l’evento di Integrae Sim dedicato a Pmi e investitori

L’evento è di quelli da cerchiare in rosso sull’agenda. Il 4 novembre, a partire dalle ore 15.00, Integrae SIM, società leader tra gli Euronext Growth Adisor e Global Coordinator per numero di quotazioni sul mercato Euronext Growth Milan e investment bank focalizzata sul segmento Mid-Market, in collaborazione con TMP Group (media company internazionale nata nel 2012 specializzata in comunicazione digital) ha organizzato Finance Gala presso Hangar21, in via Tortona 27 a Milano.

Finance Gala è il primo evento in Italia realizzato in modalità phygital, da remoto e in presenza, per offrire all’ecosistema degli investitori istituzionali, professionali, consulenti finanziari e retail, la possibilità di incontrare, approfondire la conoscenza e sviluppare relazioni con il Top Management di PMI italiane quotate e quotande sul mercato Euronext Growth Milan ed Euronext Access.

Nel dettaglio, si tratta di un evento che gli investitori potranno seguire gratuitamente anche in straming e che ha l’obiettivo di favorire l’incontro e la conoscenza del mondo finanziario con quello enterprise – nello specifico delle piccole e medie imprese – creando connessioni, collaborazioni e condivisione di progetti e strategie, anche attraverso meeting one-to-one e one-to-many con investitori istituzionali.

Il programma del Finance Gala

Il programma del Finance Gala prevede l’avvio dei lavori e della diretta streaming (accesso gratuito dal sito www.financegala.it) alle 15:00 con presentazioni in formato “emozionale” da parte delle 12 società partecipanti: Alfio Bardolla Training Group, Circle Group, Convergenze, FOS, Id-Entity, i-RFK, Longino&Cardenal, Marzocchi, MSymbol, Nusco, Promotica, RETI.

Alle 17:00 inizieranno gli incontri one-to-one e one-to-many con gli investuitori istituzionali e professionali al termine dei quali è prevista una fase di networking affiancata da attività di carattere “esprienziale”.

Alle 19:30 si aprirà il Gala Dinner, intrattenuto da spettacoli di musica e danza, e durante il quale saranno assegnati gli Awards alle società selezionate dalla giuria e dagli sponsor Arkios Italy, Banca Valsabbina e Valori&Finanza Investimenti SIM. A condurre il Finace Gala sarà Federico Morgantini di Forbes Italia.

Luigi Giannotta, Direttore Generale di Integrae SIM, ha commentato: “Siamo convinti che dopo mesi di distanziamento ci sia un grande desiderio di relazionarsi in presenza tra emittenti e investitori con l’obiettivo di creare rapporti che consentano di massimizzare i rispettivi interessi. In una logica di elevato coinvogimento e sicurezza per il Mercato abbiamo però configurato l’evento anche in modalità digitale e fruibile in tempo reale per tutti gli investitori che vorranno assistervi. Per i presenti oltre alla sessione di lavoro anche l’opportunità di vivere forme di esperienza e intrattenimento uniche ed originali. Integrae SIM continua così ad ampliare la propria offerta di consulenza a favore di imprese e investitori”.

Davide Maestri, Direttore Generale di TMP Group, ha aggiunto: “Il mese di novembre è da sempre sinonimo di economia, finanza e investimenti nel mondo degli eventi, che si basano strettamente sulle relazioni interpersonali. Così noi di TMP Group, grazie alla nostra expertise nel settore della comunicazione in ambito Fintech, abbiamo deciso di creare il format di un evento di caratura nazionale che potesse offrire al tempo stesso agli attori protagonisti – come investitori, società quotate, società quotande e mediatori – un’esperienza concreta e di qualità abbinando il meglio del digitale con le relazioni in presenza”.

Le società, tra quotate e quotande, che parteciperanno all’evento sono 12:

Alfio Bardolla, Pmi Innovativa quotata dal luglio 2017 sul mercato Aim Italia (ora Euronext Growth Milan) leader in Italia nel digital financial business training con sedi in Italia, Spagna e oltre 100 collaboratori, che ha supportato oltre 43mila clienti con l’obiettivo di diffondere l’educazione finanziaria, erogando corsi digitali e in presenza, anche con il supporto di coach individuali, sulle tematiche verticali in ambito Finance, Real Estate e Business.

Circle, fondata a Genova nel 2012, è una PMI Innovativa quotata all’Euronext Growth Milan specializzata nell’analisi e nello sviluppo di prodotti per l’innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale. Offre soluzioni tecnologiche in ambito IoT Optimisation DigitalTwin BigData e Process Automation e ha tra i propri punti di forza il software Milos® rivolto a tutti gli attori della logistica intermodale. Attraverso poi Circle Connecting EU, Circle affianca Enti Pubblici e Aziende individuandone il posizionamento a livello Europeo (EU Branding e le opportunità di finanziamento (Project Anticipation L’accordo di joint venture, annunciato lo scorso 30 novembre 2020 e finalizzato il 31 maggio 2021 con Magellan realtà portoghese attiva nel campo dell’advocacy presso le Istituzioni e beneficiare ancor più di tutte le opportunità derivanti dal fondo Next Generation EU.

Convergenze, anch’essa quotata all’Euronext Growth Milan, è operatore nazionale verticalmente integrato nei settori telecomunicazioni, energia verde, gas naturale ed e mobility Opera su rete proprietaria wireless e FTTH VHCN, oltre che in wholesale Progettazione, ricerca e innovazione sono alla base del modello di business dell’azienda,costantemente orientato alle green practices. La società ha una strategia di sviluppo, secondo diverse seguenti direttrici tra le quali e stensione della rete in fibra ottica proprietaria e wifi nei comuni in cui la stessa ha raggiunto una «massa critica» di clienti serviti con tecnologia wireless operatore mobile virtuale e IOT ampliamento della rete commerciale su base nazionale crescita per linee esterne, mediante l’acquisizione di altri operatori TLC con localizzazione geografica complementare.

IDNTT, quotata a Piazza Affari, con Headquarter in Svizzera e controllate in Romania e Spagna, è una martech content factory che produce contenuti omnichannel con processi industriali certificati ISO 9001 e governati dalla tecnologia contenuti “data driven ovvero sviluppati grazie alla raccolta e l’analisi dei dati e degli interessi degli utenti, che hanno l’obiettivo di convertire la visione del contenuto in vendite on line, off line e aumentare la brand awareness delle aziende. L’obiettivo di IDNTT è perseguire uno sviluppo sostenibile e innovativo nel campo della produzione di contenuti Omnichannel a livello internazionale, in armonia con la propria vision di crescita e scalabilità La strategia di crescita post Ipo un’ acellerazione del percorso di crescita, sia organico che per vie esterne, attraverso operazioni di M&A sul mercato

europeo.

Longino & Cardenal , quyotata all’Euronext Growth Milan, ricerca, seleziona e distribuisce, da oltre 30 anni, cibi rari e preziosi per la ristorazione di elevata qualità, anticipando i trend gastronomici internazionali. La società ha elaborato una proposta

alimentare di eccellenza, con oltre 1800 prodotti di prim’ordine, distribuiti da una rete commerciale di circa 80 agenti, per ispirare con le migliori materie prime gli operatori del food italiani ed esteri di alto profilo. Il gruppo, con sede operativa in Italia, è presente ad Hong Kong, Dubai e New York Conta circa 5 000 clienti, annoverando l’ 80 dei ristoranti stellati nei mercati di riferimento, e circa 100 fornitori strategici, supportati da una logistica efficiente a garanzia della freschezza e qualità.

Marzocchi Pompe, anc’essa quotata a Piazza Affari, è un’azienda leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di pompe e motori ad ingranaggi ad elevate prestazioni, che trovano applicazione in vari campi industriale, mobile ed automotive Fondata nel 1949 è controllata dalla famiglia Marzocchi, che ne detiene la

maggioranza delle azioni ed è presente in azienda con Paolo Marzocchi, Presidente, ed il figlio Carlo, in Area Tecnica Della compagine azionaria fanno parte anche il CEO Gabriele Bonfiglioli ed altri quattro manager. La produzione è realizzata interamente in Italia nelle due sedi di Casalecchio di Reno e Zola Predosa, Marzocchi Pompe è presente in oltre 50 Paesi attraverso un network distributivo internazionale.

Nusco, costituita nel2011con sede a Nola e quotata all’Euronext Growth Milan, è attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi in legno

PVC alluminio e ferro a marchio «NUSCO». Nusco è un brand storico italiano presente sul mercato dei serramenti da oltre 60 anni e uno dei leader nel centro sud Italia nella produzione e commercializzazione di porte e di infissi La Società, guidata dal presidente e adLuigi Nusco, svolge la propria attività attraverso due Business Unit la BU Porte, che si occupa della produzione della gamma di porte offerte da Nusco e della commercializzazione di porte blindate, e la BU Infissi, attiva nella commercializzazione di finestre, persiane e grate in ferro. I prodotti NUSCO sono rivolti a un ampio portafoglio clienti costituito da imprese di costruzioni, franchisee gestiti da affiliati, rivenditori plurimarca autorizzati diffusi capillarmente su tutto il territorio nazionale, e clienti privati.

Promotica, quotata a Piazza Affari, è una società operante nel settore dei loyalty program che gestisce tutte le fasi delle campagne di fidelizzazione e di incentivazione,

fornendo tipicamente anche i beni a supporto delle campagne (quali premi e materiale promozionale). La società è partner di grandi operatori nel settore della distribuzione alimentare ed in misura minore di importanti player in ambito farmaceutico, bancario/assicurativo e petrolifero, per la realizzazione di campagne promozionali che hanno l’obiettivo di incrementare le vendite attraverso la fidelizzazione del consumatore e di migliorare la brand advocacy, aumentare lo share of wallet incrementare la frequenza di visita ed i volumi di spesa.

Reti, costituita a Busto Arsizio nel 1994 e quotata all’Euronext Growth Milan, è tra i principali player italiani nel settore dell’IT Consulting, specializzata nei servizi di System Integration. Con oltre 300 professionisti altamente qualificati, supporta da oltre 25 anni Mid Large Corporate nella trasformazione digitale, offrendo servizi di IT

Solutions, Business Consulting e Managed Service Provider, realizzati attraverso le principali Key Enabling Technologies. Reti vanta un portafoglio di oltre 100 clienti altamente fidelizzati La caratteristica distintiva della Società è il “CAMPUS tecnologico”, laboratorio interno di innovazione tecnologica e ricerca suddiviso in 6 Centri di Competenza Cloud, Business Artificial Intelligence, Cybersecurity, Project Management Business Analysis, ERP e IoT. La Società, con forte propensione alla sostenibilità, nel 2020 è diventata Società Benefit e ha pubblicato il primo ESG Report.

FOS, gruppo quotato a Piazza Affari fondato a Genova nel 1999, si occupa primariamente di progettazione, sviluppo e commercializzazione di soluzioni digitali per la gestione e protezione dei dati che integrano applicazioni software, dispositivi

hardware e infrastrutture di rete. Il gruppo si occupa altresì della realizzazione di completi sistemi informativi, di sistemi di automazione e dei relativi impianti tecnologici di supporto, nonché della loro gestione per proprio conto e per conto terzi.

I-RFK è una investment company quotata a piazza Affari fondata nel 2017 da Paolo Pescetto, Massimo Laccisaglia e Andrea Rossotti, professionisti con un solido background in operazioni di finanza straordinaria e strategia di impresa. Il veicolo nasce sullo spunto della normativa del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) che stimola ad investire in Start up e PMI innovative, unendo competenze di settore e convogliando risorse finanziarie private a supporto della loro crescita ed internazionalizzazione, al fine di accompagnarle in un percorso di valore e una quotazione all’AIM Italia o altro Growth Market SME La politica di investimento predilige target con un solido profilo reddituale in termini di marginalità, generazione di cassa e crescita del fatturato. A fronte di un capitale investito di 9 9 milioni, ad oggi la holding I RFK ha raggiunto un valore di mercato di 16 9 milioni.

M Symbol Group, quotanda, è stata costituita nel 2012 con sede a Treviso ed è una società che si occupa fin dalla sua costituzione dello studio e sviluppo di prototipi nel settore dei beni personali di lusso e, dal 2017 attiva anche nella produzione e commercializzazione di prodotti di abbigliamento di alta gamma per donna, uomo, bambino e di accessori. Nel 2017 è divenuta PMI innovativa. Il Gruppo M Symbol è costituito dalla capogruppo M Symbol da Matchless London LTD costituita nel 2016 ed operativa dal secondo semestre del 2017 che si occupa del negozio monomarca di Londra e della distribuzione wholesale nel Regno Unito e Matchless London GMBH (costituita nel 2019 ed operativa dal secondo semestre dello stesso anno) che si occupa del negozio monomarca di Monaco di Baviera e della distribuzione wholesale in Germania Attivo nel settore del lusso attraverso il marchio Matchless il Gruppo si propone come punto di riferimento in Italia e nei mercati internazionali nel settore «Urban Luxury Mobility Wear». La Famiglia Malenotti ha acquisito tra il 2012 e il 2013 con l’obiettivo di rilanciarlo, il marchio Matchless storico marchio inglese di motociclette, costituito a Londra nel 1899. La Famiglia Malenotti ha un’esperienza riconosciuta nel mondo delle due ruote, del lifestyle di lusso e anche nell’abbigliamento tecnico. Negli anni 2000 ha portato il marchio Belstaff ad essere uno dei brand più rinomati del settore dell’abbigliamento tecnico di lusso a livello internazionale.

Media parter dell’evento: Bfc Media e Forbes Italia

Sponsor: Valori & Finanza Investimenti Sim, Banca Valsabbina e Arkios Italy.