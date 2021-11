Dopo Milano Italy Sotheby’s International Realty sbarca a Roma con un nuovo showroom

Italy Sotheby’s International Realty, protagonista nel settore immobiliare in Italia e nel mondo, apre il primo showroom del real estate a Roma, in Via della Fontanella di Borghese. “Dopo l’apertura all’interno dello storico Palazzo Bagatti Valsecchi a Milano, conclamata crocevia del design internazionale e culla dell’innovazione”, spiega il managing partner Lodovico Pignatti Morano. “Abbiamo portato anche a Roma l’esperienza di un luogo unico, simbolo di rinascita e ripartenza. Oltre a offrire i nostri servizi, lo showroom accoglie gli ospiti in uno spazio dove possano sentirsi a casa e, circondati dalla bellezza di pezzi emblematici, riscoprire la storia dell’architettura e del design dei maestri italiani”.

L’allestimento, curato dalla Galleria Giustini/Stagetti, presenta una selezione di esclusivi arredi moderni e contemporanei e rievoca, in un susseguirsi di ambienti, una ricerca dedicata al recupero di un gusto classico e un design di uso domestico che contribuiscono a ricreare l’atmosfera di un’abitazione privata.

Italy Sotheby's International Realty Italy Sotheby's International Realty Italy Sotheby's International Realty Italy Sotheby's International Realty

Nel nuovo spazio si potranno ammirare pezzi iconici come il monumentale tavolo Valmarana di Carlo Scarpa, la poltrona Gala di Franco Albini e quella per Cassina di Ico Parisi, le celebri luci di Tito Agnoli prodotte con O-Luce, il coffee table di Afra e Tobia Scarpa per Poggi, l’armadio di Carlo De Carli per Casa Galli, e i lampadari di Fulvio Bianconi (per Venini Murano) e di Gino Sarfatti (per Arteluce). Ma anche complementi contemporanei come, ad esempio, le mensole C_zero e il coffee table XYZ di Luca Cipelletti e i disegni a inchiostro di Fernando Campana.

Con 10 uffici a Milano, Roma, Como, Firenze, Lucca, Torino, Lago Maggiore, Lago di Garda, Porto Cervo e Noto, e 2 showroom a Milano e Roma, Italy Sotheby’s International Realty si avvale della collaborazione di 24mila broker in oltre 1000 uffici in 75 Paesi del mondo offrendo i propri servizi con dipartimenti dedicati.