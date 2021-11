Forbes di novembre è in edicola con le 100 eccellenze italiane nell’Hr

BFC Media ha presentato il numero di novembre di Forbes, un numero nel quale la redazione di Forbes guidata dal direttore Alessandro Rossi ha provato a mettere in fila alcuni elementi del mondo nuovo che si affaccia ai nostri giorni, un mondo nuovo nel quale tutto è cambiato: non solo smart working, ma anche ritorno ai contatti sociali, il ritorno a vivere l’ambiente del lavoro e ancora l’attenzione per la sostenibilità e l’innovazione.

L’uomo di copertina Walter Ruffinoni, a capo della divisione italiana multinazionale giapponese Ntt Data, ha saputo comprendere e cavalcare questo cambiamento sperimentando innovativi modi di vivere gli uffici, sempre più pensati per la collaborazione tra i dipendenti perché in una azienda con lo smart working si può fare solo l’aspetto dell’execution ma senza il contatto umano e senza una contaminazione manca l’innovazione.

Nelle sue oltre 160 pagine Forbes #49 contiene tantissimi altri servizi e approfondimenti: