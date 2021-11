Tra le Dolomiti o in un ex monastero umbro, 10 spa di lusso per un weekend di relax

Che si tratti di saune immerse nel bosco o centri termali con resti archeologici di un anfiteatro romano, quando si parla di benessere anche l’occhio vuole la sua parte. Abbiamo selezionato 10 strutture in Italia che si distinguono per la qualità dei servizi, la loro storia e i panorami incredibili.

Borgo Brufa, la più grande SPA dell’Umbria

Impianti e attrezzature all’avanguardia, con ampi spazi relax. Con i suoi oltre 3mila metri quadrati di superficie, questo centro benessere è il più grande dell’Umbria. Completamente rinnovato nel 2019, la struttura sorge su una collina a 4 km da Torgiano. Offre percorsi benessere con prodotti naturali come olio, vino e cioccolata, oltre a programmi personalizzati con tecniche e manualità all’avanguardia. Tra i suoi trattamenti più interessanti ci sono: bagni salini, massaggi sotto la pioggia, impacchi decontratturanti e pacchetti pensati per la coppia come il “bagno sonoro”. Nel cuore del resort si trova inoltre l’esclusiva Imperial suite con sauna e piscina privata interna, dotata anche di un caminetto da godersi in totale privacy. Magari dopo una cena umbra nell’elegante ristorante del resort.

Adler Lodge Ritten, eco-rifugio a 5 stelle nel bosco

Un rifugio accogliente nella foresta, vicino alla città di Bolzano ma nel silenzio e nella quiete di un altipiano soleggiato come quello del Renon (1200 metri di altitudine). Vista panoramica sulle Dolomiti, nel piano terra dell’Adler Lodge si trova l’area wellness che comprende SPA, infinity pool, bagno turco, sala relax e area fitness. Gli ospiti potranno farsi coccolare dalla piscina calda con acqua salata o purificarsi nel bagno turco. Al primo piano le sale dei trattamenti con prodotti di bellezza fatti con ingredienti naturali come i profumi alpini e le erbe curative. A completare l’offerta sono poi trattamenti olistici e personalizzati come massaggi rinvigorenti contro tensione e stress, impacchi nutrienti o bagni naturali. Protetta dagli alberi, nella struttura è stata creata poi la Forest SPA, area benessere nel bosco. Qui si trova una sauna finlandese, una bio sauna aromatica e la saletta relax intersecata dai tronchi degli alberi.

Soprattutto dall’ultimo anno, la struttura propone inoltre retreat dedicati al benessere psico-fisico, focalizzati su vari tipi di yoga e pilates: yoga consapevole con Annalisa Tempestini, jivamukti yoga con Jutta Mele Maurer e pilates con Giulia di Stefano.

NUN Assisi Relais & Spa Museum, immergersi nella storia

A pochi passi dal centro di Assisi, da 2mila anni in questo luogo ricco di storia si perpetua il culto delle acque tra reminiscenze degli antichi romani e scenari suggestivi. La struttura di 1.200 metri quadrati era infatti un ex monastero di Santa Caterina risalente al 1275. Al suo interno ci sono ancora i resti archeologici di un anfiteatro romano. Il percorso benessere delle quattro sale propone differente temperatura e livello di umidità: il tepidario, il caldario, il sudatorio e il frigidario. Senza dimenticare la vasca multi massaggio, la jacuzzi e la ricca tisaneria. C’è anche un hammam e 6 cabine per massaggi e trattamenti personalizzati.

LAQUA by the Lake, la nuova casa al Lago d’Orta

La nuova casa al Lago d’Orta del Gruppo Cannavacciuolo ha aperto al suo interno un nuovo tempio del benessere antiage: Longevity Suite. Lo spazio comprende oltre 200 mq, accessibili per gli ospiti degli appartamenti senza uscire dal corpo centrale del resort e aperti al pubblico esterno. La Longevity Suite è un innovativo metodo antiage che integra anni di ricerca scientifica, le più moderne tecnologie del mondo del wellness e prodotti cosmeceutici per migliorare la bellezza esteriore, la forma fisica e il benessere mentale. Cuore dei programmi è la riduzione delle infiammazioni e quindi il rallentamento del processo d’invecchiamento, attraverso l’utilizzo del freddo e del detox. Si potrà scegliere tra diversi percorsi di bellezza e benessere che si basano, tra gli altri, sulla crioterapia total body e crioterapia localizzata. Infine, dopo una giornata dedicata al benessere, gli ospiti potranno scegliere di gustare le proposte gastronomiche del bistrot Cannavacciuolo by the Lake.

Borgo Egnazia, il meglio dello stile pugliese

Nel dialetto pugliese, Vair significa “vero”. Ed è anche il nome dato alla spa di Borgo Egnazia dove un gruppo di terapisti-artisti, musicisti e danzatori locali guida gli ospiti nella scelta di esperienze create su misura sulla base della “scienza della felicità”. Lo spazio dispone di diversi ambienti: l’area bellezza con il Nail Lab, l’area fitness con palestra e piscina coperta e riscaldata, l’area umida con sauna, bagno turco e fontana del ghiaccio, l’area relax e infine le Terme Romane. All’esterno, incastonate nella pietra locale e nei giardini mediterranei, quattro piscine da cui guardare il tramonto e degustare cocktail ai profumi di Puglia. Completano l’offerta sauna esterna, sanarium, bagno turco e fontana del ghiaccio per rilassarsi dopo un allenamento intensivo.

Alpina Dolomites Lodge, la filosofia del benessere

Nuovi trattamenti olistici, programmi personalizzati di salute e benessere sull’arco di più giorni, prodotti cosmetici di prima qualità e rilassanti trattamenti di bellezza. All’interno dell’Alpina SPA non manca praticamente nulla. Completano l’offerta una sauna classica finlandese, una bio sauna alle erbe aromatiche, un bagno di vapore salino o aromatico per una pulizia profonda, uno spazio relax con letti ad acqua e lettini rilassanti e un’area relax panoramica. Le piscine panoramiche sull’Alpe di Siusi, inoltre, come suggerisce il nome della struttura offrono una splendida vista sulle Dolomiti. Si può visitare infine una beauty farm che offre trattamenti estetici e olistici di alto livello, eseguiti da un team di esperti e qualificati professionisti.

Romeo Hotel, quando il lusso è (anche) una questione di privacy

Un pernottamento nell’esclusiva suite zen o un percorso nella SPA Dogana del Sale, seguito da un pranzo salutare preparato dallo chef Salvatore Bianco? A Napoli, il Romeo hotel, inaugurato nel 2008, ospita un’area wellness di oltre 1000 mq supportata dalle più avanzate tecnologie. Sodashi Oxygenating Regenerating è il trattamento dell’autunno che la struttura offre alla Dogana del Sale, la SPA dell’hotel, cura ideale per la pelle del viso danneggiata dall’eccessiva esposizione al sole. A seguito del trattamento, l’area umida della SPA è lo spazio ideale per un tuffo nel calidarium & frigidarium. Il percorso prosegue con l’area detox della Sauna e la Stanza del Sale che riproducono i benefici effetti del tempo trascorso in riva al mare. E in camera? Gli ospiti possono continuare a rilassarsi nella Two Bedroom Suite with Zen Garden: 225 mq con giardino privato, ricco di piante grasse, bonsai e vasca idromassaggio.

Ci sono infine 3 camere wellness, tutte dotate di SPA privata in camera. Il loro centro d’attrazione è nell’area dedicata al bagno: un ampio open-space con vasca idromassaggio Teuco, circondata da sauna infrarossi e bagno turco con doccia emozionale.

Qc Terme, country chic nel cuore di Roma

QC Termeroma è un resort a 5 stelle con centro benessere realizzato in edifici degli anni ’20. All’epoca il Principe Giovanni Torlonia realizzò la bonifica dei terreni agricoli circostanti e operò per il recupero delle testimonianze archeologiche di immenso valore storico. Il resort sorge sulla Via Portuense, la strada costruita alla fine del I secolo d.C. per collegare l’Urbe con l’antico Porto di Roma, ubicato alla foce del Tevere. Pavimentazioni in travertino e una cascata di marmo caratterizzano le vasche del percorso benessere. L’esclusiva SPA ripercorre le antiche pratiche con idromassaggi, vasche sensoriali, cascate, saune, bagni a vapore, sale relax e solarium naturale, che prende vita nel giardino benessere più vasto di Roma, sviluppato su 10mila mq di verde. La wellness farm è aperta tutti i giorni e possono accedervi, oltre agli ospiti dell’hotel, anche gli esterni per una giornata di relax, da arricchire con massaggi e trattamenti specifici e personalizzati. È possibile usufruire anche dell’ingresso serale, per godere di un insolito aperitivo in accappatoio a bordo vasca o per un romantico bagno sotto le stelle.

Bagni di Pisa e le sue acqua termale curative

Prima con gli etruschi e poi con i romani, le terme Bagni di Pisa hanno conosciuto la loro massima fama. Hanno poi riacquistato il loro antico splendore grazie a un restauro che ha riportato l’architettura, gli affreschi, le volte e i marmi alla loro bellezza originaria. Bagni di Pisa oggi è un resort a 5 stelle in Toscana che offre un’esperienza termale che va dalla cura della salute al dimagrimento, dal relax alla bellezza. Alle terapie termali tradizionali, comprese la fangoterapia e le inalazioni con una specifica sezione per bambini, si affiancano infatti i trattamenti di estetica, cosmetologia termale e medicina estetica, discipline orientali, fitness e massofisioterapia.

Castello di Velona, pace dei sensi sulla Val d’Orcia

Situato a soli 8 km da Montalcino, il Castello di Velona risale al X secolo. Tutte le camere hanno una vista panoramica che affaccia sulla Val d’Orcia e sui vigneti di Brunello di Montalcino. Ma andiamo alla SPA. La Olispa si estende su una superficie di 1500 mq che comprende una zona umida con vasca idromassaggio, due bagni turchi, sauna, docce emozionali e cascate di ghiaccio. Una calda vasca circolare è collegata alle piscine esterne, a cui gli ospiti accedono continuando a nuotare. Gli ospiti potranno poi affidarsi a mani esperte per massaggi e trattamenti viso e corpo (uva e olio d’oliva, prodotti del territorio e altri preparati naturali sono spesso utilizzati). Per le coppie, la struttura offre una cabina riservata e la possibilità di alloggiare in una delle Unesco View Terrace Suite dell’Hotel, dotate di cabina privata per godere dei trattamenti nella privacy della propria stanza.