Porsche 718 Cayman GT4 RS, la nuova sportiva a motore centrale cambia passo

La “piccola” Porsche Cayman ha sempre sofferto una sorta di sudditanza verso la sorella 911, soprattutto in termini di prestazioni. Ma la Porsche 718 Cayman GT4 RS sovverte questo ordine. Presentata all’attuale salone dell’auto di Los Angeles, la nuova sportiva a motore centrale è in grado di erogare ben 500 Cv, con una coppia di 450 Nm, in grado di farla scattare da 0 a 100 in 3,4 secondi e di farle raggiungere una velocità massima di 315 km/h.

Le prestazioni della Porsche 718 Cayman GT4 RS

Prestazioni super che sono merito del 6 cilindri boxer 4.0 aspirato impiegato sulla 911 GT3, in grado di raggiungere i 9.000 giri al minuto. I tecnici della casa tedesca hanno lavorato per incrementare la potenza e, rispetto alla 718 Cayman GT4, la GT4 RS ha 80 CV in più, con un rapporto peso/potenza di 2,83 kg/CV. Come tradizione impone, la 718 Cayman GT4 RS, appartenendo appunto alla famiglia delle RS, può contare su un complessivo alleggerimento ottenuto con l’utilizzo di plastica rinforzata con fibra di carbonio per componenti quali il cofano e le ali anteriori, moquette leggera, lunotto posteriore in vetro leggero, e una “dieta” complessiva anche per gli interni, con pannelli delle portiere dove con le reti al posto dei classici portaoggetti.

Dovendo far fronte a una maggiore potenza i tecnici hanno affinato l’aerodinamica e il telaio. La Porsche 718 Cayman GT4 RS può infatti contare in un nuovo alettone posteriore fisso, con un attacco a collo di cigno e supporti dell’ala in alluminio, su una minore altezza da terra di 30 mm rispetto alla 718 Cayman, su un nuovo spoiler anteriore e su un sottoscocca e una zona dell’estrattore ridisegnati così da ottimizzare il flusso aerodinamico.

Per tutti coloro che volessero incrementare ulteriormente le prestazioni e le doti dinamiche della Porsche 718 Cayman GT4 RS è disponibile come optional il pacchetto Weissach che aggiunge ulteriori appendici aerodinamiche in fibra di carbonio, particolari per gli interni in materiale Race-Tex e specifici terminali di scarico. Sono inoltre disponibili come ulteriori optional i cerchi in magnesio forgiati da 20 pollici.

Tocchi di classe anche all’interno dove trova posto il Porsche Design Chronograph 718 Cayman GT4 RS, creato dalla Porsche Design per il nuovo modello, dotato di un rotore di carica ispirato ai cerchi della sportiva, che può essere personalizzato in diversi colori, proprio come l’auto. Il prezzo di listino della 718 Cayman GT4 RS, che può essere ordinata già ora, è di 147.471 euro. Le consegne inizieranno a marzo 2022.

