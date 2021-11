Tra digitale e design: il futuro dell’home fitness secondo Technogym

Trasformare l’approccio edonistico al fitness nel concetto più ampio di wellness. Dove il benessere psicofisico è una naturale evoluzione di uno stile di vista composto da esercizio regolare, dieta equilibrata e approccio mentale positivo. È questo il mindset che, da sempre, governa l’idea di business e l’attività di Technogym, azienda specializzata nel settore del fitness digitale e della salute, uno dei brand preferiti da diversi atleti professionisti, da squadre sportive d’élite e fornitore ufficiale dei Giochi olimpici dal 2000.

Caratterizzata da un design italiano innovativo e da una tecnologia all’avanguardia, essenziale in un contesto in cui il Covid-19 ha proiettato la società in una nuova dimensione digitale e tecnologica, Technogym basa la sua filosofia di pensiero sull’unione tra qualità, esclusività ed experience. Lo dimostrano le collaborazioni con alcuni dei più affermati designer come Antonio Citterio, l’alta qualità e la facilità d’uso offerta dai suoi prodotti e, infine, l’eleganza dei luoghi di allenamento come palestre e club privati, fino ad arrivare agli hotel e alle case di tutto il mondo. Sono le soluzioni tecnologiche ‘Home Wellness’ a riprodurre l’eleganza, la qualità e l’atmosfera dell’allenamento tradizionale. Concetto che negli ultimi anni si è evoluto profondamente: oggi la salute e il benessere individuale sono diventati, più che mai, una priorità per le persone. Lo dimostrano i dati internazionali: a causa del mancato esercizio fisico il 45% delle persone è aumentato di peso, oltre il 50% segnalano maggiore stress ed il 37% segni di depressione.

Il binomio fitness e sport, quindi, ha assunto una connotazione prettamente connessa al divertimento e al benessere. Ecco perché l’utilizzo di prodotti di design facili da usare, ad alte prestazioni e sicuri è diventata la frontiera ufficiale del mondo dell’allenamento, in quanto permette alle persone di seguire le proprie passioni – siano esse la corsa o il ciclismo – e di raggiungere i propri obiettivi, a casa e in palestra. Sia grazie all’ausilio di un trainer virtuale, sia grazie alla scelta di allenamenti video on-demand e a un piano personalizzato che si adatta alle esigenze dell’utente, ai suoi progressi e al suo stile di vita. Non è quindi un caso se l’app Technogym, ogni giorno, propone l’allenamento più adatto a ciascun utente, combinando ricerca scientifica, intelligenza artificiale, contenuti video coinvolgenti e sfidanti. Fattori che dimostrano ulteriormente che, da sempre, Technogym è all’avanguardia nell’innovazione digitale. Fin dal 1996 quando l’azienda ha lanciato il Wellness System, il primo sistema software per gestire il programma di allenamento delle persone in palestra; poi nel 2003 ha introdotto il primo schermo tv integrato su un attrezzo per il fitness, nel 2007 il primo attrezzo smart connesso e, infine, nel 2012 la prima piattaforma cloud-based nel settore del fitness.

Un risultato fondamentale che ha permesso all’azienda fondata e diretta da Nerio Alessandri di proiettare il concetto di home fitness verso una nuova era e di dar vita alla linea Personal, una collezione nata per il salotto di casa che unisce lo stile di Citterio all’esperienza dell’allenamento. Oltre a offrire il meglio in termini di biomeccanica e di tecnologie digitali, i prodotti della linea Personal sono realizzati con materiali raffinati e lavorazioni artigianali di alto livello e sono concepiti per essere collocati, come veri e propri pezzi di arredamento, negli spazi più belli delle case delle persone. La linea comprende le più iconiche attrezzature per il fitness, in modo tale da creare una palestra domestica completa. Dalla bike verticale, al tapis roulant all’ellittico, fino ad arrivare a Recline Personal, che ha ricevuto il Red Dot Design Award 2012 “Best of the Best” nella categoria prodotti, a Power Personal, che, sulla scia dell’attuale tendenza dell’allenamento ad alte prestazioni e professionale, rappresenta la soluzione di allenamento a casa con pesi liberi robusto, efficiente e dall’esclusivo design compatto. Senza dimenticare Kinesis Personal, che offre 200 possibilità di esercizio in meno di un metro quadrato per allenare forza, equilibrio e flessibilità.

Insomma, una collezione di prodotti completa e adatta a tutte le esigenze, dotata dei più innovativi programmi di allenamento grazie a Technogym Live, la console per personalizzare i propri esercizi tra un’ampia gamma di contenuti di workout on-demand, tra cui sessioni guidate da trainer, routine di allenamento, scenari outdoor e numerosissime opzioni di intrattenimento. Offrendo, inoltre, opzioni di intrattenimento che includono canali tv, social media, Netflix e una serie di app che spaziano dai giochi alle ultime notizie. Dimostrazione che per Technogym allenarsi non significa solamente sfidare il proprio corpo a raggiungere nuovi e alti standard atletici, ma inseguire un nuovo concetto di benessere che ricorda il detto latino: “Mens sana in corpore sano”.

