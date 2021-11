Ceo Italian Awards 2021: appuntamento a giovedì 2 dicembre a Palazzo Parigi

Dopo l’ultima edizione svoltasi completamente in digitale a causa dell’emergenza sanitaria scaturita dal Covid-19, torna in presenza uno degli eventi più attesi dell’anno: il Ceo Italian Awards 2021, la cerimonia che premia i top manager alla guida di aziende italiane e internazionali di successo che nel 2021 si sono distinti per competenza, lungimiranza, resilienza, professionalità e audacia, rendendo le loro imprese più competitive sui mercati internazionali e, in molti casi, anche luoghi migliori dove lavorare in un contesto totalmente rivoluzionato dalla pandemia e dall’accelerazione digitale e tecnologica.

Giunto alla sua quarta edizione e organizzato in collaborazione con Business International e Fiera Milano Media, l’evento sarà condotto dal direttore di Forbes Italia, Alessandro Rossi, e andrà in scena giovedì 2 dicembre a partire dalle ore 19.00, presso presso la splendida cornice di Palazzo Parigi di Milano.