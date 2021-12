Alpine rinnova la A110: ecco le tre versioni della sportiva francese

Alpine rinnova la A110, modello presentato per la prima volta a dicembre 2017 e la cui gamma si è arricchita negli anni fino all’A110 Légende GT del 2021.

La nuova A110 esordisce sin dal lancio con una gamma composta da tre versioni, ognuna con la sua identità e la sua distintività. A modo loro le tre varianti della sportiva francese offrono tre esperienze di guida diverse, tuttavia autenticamente Alpine. Fedeli ai principi di leggerezza ed agilità di Alpine, sono motorizzate da un quattro cilindri di 1,8 litri turbo con trasmissione automatica Getrag doppia frizione a umido a sette rapporti. L’A110 è la porta d’accesso al mondo Alpine. L’abbinamento del telaio Alpine con la motorizzazione da 252 CV procura un piacere di guida che rimanda alla Berlinetta. Leggera, precisa e briosa, l’A110 dimostra agilità e dinamicità in ogni circostanza.

L’A110 GT è la coupé sportiva Gran Turismo della gamma. Con una motorizzazione da 300 CV abbinata al telaio Alpine, offre la sintesi ideale tra performance e comfort. Versatile ed elegante l’A110 GT è l’auto sportiva per gli spostamenti quotidiani, ma anche per i lunghi viaggi.

Infine, l’A110 S, il top di gamma che pone l’accento sulle prestazioni: il telaio Sport valorizza appieno il potenziale del motore da 300 CV. Dall’anima sportiva, è dotata (in opzione) di pneumatici semi-slick e kit aerodinamico specifico. Con l’obiettivo di soddisfare i conducenti che vanno alla ricerca di una guida più spinta, soprattutto in pista.

A distinguere le tre versioni della vettura sono anche i prezzi: 60.800 euro per la A110, 70.850 euro per la A110 GT e 73.050 euro per la A110 S.

L’aggiornamento presenta anche alcune modifiche all’estetica e nuovi dettagli per gli interni. Nell’abitacolo, a dominare la scena è un infotainment da 7″ ispirato al mondo degli smartphone. Compatibile con Android Auto e Apple CarPlay, integra un navigatore connesso e un sistema di telemetria. Tramite il menu Alpine Telemetrics, infatti, è possibile visualizzare svariate informazioni in tempo reale. Dalla pressione del turbo alla temperatura dell’olio del cambio, fino ad arrivare a un immancabile cronografo che registra i tempi in pista. A seconda delle versioni il sistema multimediale si abbina a un impianto audio con due altoparlanti, a un Focal con due speaker o al sistema Focal Premium.

Mercoledì 24 novembre c’è stata l’apertura degli ordini della nuova gamma Alpine A110, in funzione dei paesi di commercializzazione.