Volkswagen punta sul produttore di auto elettriche Rivian: investimenti fino a 5 miliardi di dollari

Il produttore di veicoli elettrici Rivian ha svelato che Volkswagen investirà fino a 5 miliardi di dollari nella società e che, insieme, formeranno una joint venture per sviluppare una piattaforma software automobilistica basata sulla tecnologia Rivian. La collaborazione con una delle più grandi case automobilistiche del mondo potrebbe anche aiutare Rivian a ridurre parte dei costi dei componenti e dei materiali. Peraltro, in scia alla notizia, martedì, le azioni Rivian sono aumentate di circa il 9% e nelle negoziazioni after-hours del Nasdaq sono schizzate di oltre il 50% a 18,49 dollari.

I nuovi progetti grazie all’investimento

“Inizialmente investiremo 1 miliardo di dollari in Rivian e stiamo pianificando ulteriori investimenti fino a 4 miliardi di dollari”, ha dichiarato l’amministratore delegato del gruppo Volkswagen, Oliver Blume (nella foto), in una conferenza stampa. “Gli investimenti aggiuntivi avranno luogo fino al 2026”, ipotizzando che la partnership raggiunga traguardi tecnici specifici.

Il sostegno di uno giganti automobilistici, combinato alla partnership con Amazon, che peraltro è il suo più importante investitore, oltre che principale acquirente quando si parla di camion elettrici per le consegne, può aiutare la società americana con sede a Irvine, in California, a lanciare, nei tempi previsti, i suoi prossimi prodotti, come il Suv elettrico R2 di medie dimensioni e il crossover compatto R3. I nuovi fondi potrebbero anche aiutare la società anche a riprendere la costruzione del suo stabilimento in Georgia, messo fuori servizio all’inizio di quest’anno per seguire la linea del risparmio sui costi.

Una competizione elettrica

È importante sottolineare che la partnership permette a Rivian di poter competere meglio con la Tesla di Elon Musk, poiché il principale produttore di veicoli elettrici vuole trasformare il proprio modello di business alla gestione di un’attività di robotaxi. L’accordo tecnologico 50-50 tra le società, che non ha ancora un nome, si concentrerà sull’integrazione di infotainment, connettività wireless e funzioni di guida autonoma, tra le altre cose, ha affermato Blume. La progettazione hardware “zonale” e la piattaforma tecnologica integrata di Rivian costituiranno la base per la nuova piattaforma software che le aziende condivideranno.

“A nostro avviso, la chiave affinché questi tipi di rapporti di collaborazione funzionino è che ci sia un vantaggio reciproco per entrambe le parti”, ha affermato RJ Scaringe, fondatore e ceo di Rivian. “L’impatto di Volkswagen, che vanta un portafoglio di marchi eccezionali, può comportare diversi vantaggi, come ottenere risparmi significativi sui costi in tutta la nostra produzione di materiali e in tutta la nostra attività, insieme alla capacità di guidare l’accelerazione di questa tecnologia verso un livello più alto prodotti Volkswagen: sono davvero altamente complementari”.

L’investimento iniziale di 1 miliardo di dollari da parte di Volkswagen verrà effettuato tramite un’offerta di titoli convertibili. Un ulteriore investimento fino a 2 miliardi di dollari nelle azioni di Rivian avverrà in due tranche da 1 miliardo di dollari ciascuna nel 2025 e nel 2026, hanno affermato le società. Altri 2 miliardi di dollari arriveranno sotto forma di pagamento in contanti quando la nuova società di venture capital inizierà ad operare e di un prestito nel 2026.

