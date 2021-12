Donne, idee e innovazione: ecco i vincitori della GoBeyond 2021 di Sisal

Sisal – Premiazioni – Go Beyond 2021

Sono Ittinsect e Ysi i vincitori della GoBeyond 2021, la call for startup di Sisal realizzata in collaborazione con CVC Capital Partners, che ha fatto segnare un nuovo record di iscrizioni, con oltre 250 application, di cui più del 40% guidate da donne.

Giunta alla sua quinta edizione e arrivata in un anno di svolta per GoBeyond, la call for ideas di Sisal si è evoluta in una vera e propria piattaforma di innovazione, ponendosi come punto di riferimento per il panorama imprenditoriale italiano e per offrire alle startup che vogliono produrre un impatto positivo sulla società un’opportunità di sviluppo e di crescita.

“GoBeyond rappresenta per Sisal una concreta opportunità per sostenere le idee di giovani talenti che vogliono contribuire allo sviluppo del Paese”, ha commentato Francesco Durante, ceo di Sisal. “Da quest’anno abbiamo assunto un impegno tangibile per sostenere lo sviluppo di nuove imprese a leadership femminile che rappresentano solo il 13% del totale delle startup. Un contributo attivo per costruire un Paese non solo digitale e sostenibile ma anche inclusivo, in coerenza con la nostra ragion d’essere che ci vede impegnati per costruire un futuro più responsabile”, ha concluso il numero uno della società.

Non è un caso, quindi, se in questa edizione 2021, oltre ai due grant da 40 mila euro, GoBeyond ha istituito un premio riservato a startup guidate da donne offrendo un percorso di accelerazione sviluppato in collaborazione con Impact Hub Società Benefit.

I vincitori della GoBeyond 2021 di Sisal

Grazie ad un progetto di biotecnologia specifico per allevamenti ittici che consente di sostituire i tradizionali mangimi estratti dalla fauna marina con mangimi ricavati dalla farina di insetti, Ittinsect si è aggiudicata la vittoria nella categoria “Per un futuro più sostenibile”.

Mentre, Ysi, il primo assistente vocale dotato di intelligenza artificiale in grado di semplificare e rendere più efficace il processo di raccolta dati dai pazienti oggetto di ricerche cliniche, ha conquistato il premio nella categoria “Per un paese tecnologico e digitale”.

Ad aggiudicarsi l’Acceleration Program Award è stata, invece, Optimens, la startup che, attraverso la creazione di servizi e prodotti realizzati sulla base delle più recenti ricerche in ambito neuroscientifico e psicologico, si propone di misurare, monitorare e allenare le funzionalità del cervello, per mantenere alta la qualità della vita nella popolazione senior.

Ma non è tutto. GoBeyond ha anche assegnato tre menzioni speciali:

Migliore comunicazione , Leonardo : un quadro dotato di un efficiente impianto di asciugatura che si trasforma in un efficacissimo asciugabiancheria;

, : un quadro dotato di un efficiente impianto di asciugatura che si trasforma in un efficacissimo asciugabiancheria; Menzione Mamacrowd a Beeing: consente di osservare le api da vicino in totale sicurezza e monitorare a distanza la salute delle api e della loro performance durante il periodo di impollinazione

a consente di osservare le api da vicino in totale sicurezza e monitorare a distanza la salute delle api e della loro performance durante il periodo di impollinazione Menzione GoBeyond assegnata all’interno della maratona digitale DigithON, BYF – Build Your Future: fornisce servizi di consulenza e formazione alle aziende medio-grandi per supportarle nell’inserimento di personale con disabilità nell’organico aziendale.

Le novità per il 2022

Supportata anche quest’anno da importanti e prestigiosi partner come: Italian Tech, Osservatori Digital Innovation – Politecnico di Milano, Google, Frog, Roland Berger, Brunswick, K&L Gates, Angels4Women, Aruba.it, Mamacrowd, SheTech e Impact Hub Società Benefit, Sisal ha anche reso noto un’importante novità per il 2022.

Grazie ad una collaborazione con Feltrinelli Education, GoBeyond avvierà un hub digitale in cui imprenditrici ed imprenditori del futuro saranno accompagnati in percorsi formativi per sviluppare idee sostenibili di successo e a vocazione sociale.

LEGGI ANCHE: “Sisal investe sui talenti nel digitale: a Torino nasce il primo Innovation Lab”