Prodotti gourmet e creazioni di alta pasticceria: vivere la tradizione delle feste all’insegna del made in Italy

Creatività è la parola chiave di queste feste. Torte, panettoni, cioccolata e perfino un gelato diventano Christmas edition da fiaba. Ecco una selezione per idee regalo di lusso.

GUSTO 17

L’innovativo concept di gelato artigianale gourmet e personalizzato celebra la stagione più magica dell’anno con una speciale Christmas edition. Il dolce natalizio per eccellenza, il Panettone, disponibile sia come gusto di gelato – una delicata crema realizzata con le uova di Parisi, scorzette candite di arance siciliane e un morbido crumble – sia in versione Panettoncino ripieno di gelato. Un altro simbolo del Natale, il torrone, si trasforma in croccanti stick ricoperti di granella al pistacchio di Sicilia o mandorle di Toritto e ripieni di gelato. Si veste a festa anche lo Stecco XMas Tree, fatto completamente a mano ispirandosi alle forme simbolo delle feste, con un cuore di gelato disponibile in diversi gusti (pistacchio Salato di Sicilia, mousse di latte o cioccolato fondente 72% vegan) e coperture realizzate in nuance completamente naturali. gusto17.com

PRALINE COMTE DE MONTAIGNE & T’A MILANO

Nasce dal matrimonio gourmet tra Comte de Montaigne e T’a Milano una delle novità più esclusive e golose del Natale. Una raffinata selezione di praline allo Champagne Brut Grand Réserve di Comte de Montaigne – Cuvée di Champagne de Prestige dell’Aube, nata dalla creatività e dall’esperienza dei maestri cioccolatieri di T’a Milano, il brand di alta cioccolateria di casa Alemagna. Impreziosite da una golosa copertura con granella di cioccolato, il morbido ripieno dal retrogusto fruttato rivela le note inconfondibili del Brut. Un’autentica chicca realizzata a mano, quattro praline di cioccolato al latte con cacao 36% monorigine proveniente da Java e otto di cioccolato fondente con un blend di fave di cacao provenienti da Brasile, Ecuador e Venezuela. comtedemontaigne.com

Vincente Cardinale Vincente Cardinale

VINCENTE DELICACIES DEDICATO A CLAUDIA CARDINALE

Vincenzo Bellini, Leonardo Sciascia, Sant’Agata, Luigi Pirandello, Antonello Da Messina, i Pupi, Giovanni Falcone. Il laboratorio di alta pasticceria artigianale di Bronte arricchisce la linea “sguardi siciliani” con un nuovo panettone, il più goloso della collezione, e lo dedica a Claudia Cardinale. “Otto prodotti artigianali per otto sguardi siciliani che hanno fatto grande e fanno diversa la Sicilia”, racconta il titolare Nino Marino. Ricoperto di cioccolato extra fondente 70% e granella di cioccolato modicano, farcito con crema al cioccolato di Modica Igp, un regalo natalizio che amalgama arte e abilità dolciaria. Confezione 900 gr. con incarto a mano 22 €, in scatola da 25 €. vincentedelicacies.com

Marchesi 1824 Marchesi 1824 Marchesi 1824

MARCHESI 1824

Simbolo dello stile milanese, la pasticceria Marchesi 1824 è pronta a portare sulle tavole di Natale le sue prelibatezze e la magia delle festività. La collezione di Marchesi 1824 di questo Natale è un vero e proprio viaggio fiabesco dedicato ad adulti e bambini, che riporta in vita uno dei balletti più amati di sempre: lo Schiaccianoci. Una delizia per il palato e per lo sguardo i lievitati di tradizione e i biscotti di friabile pasta frolla, decorati a mano, creati dal pasticcere Diego Crosara, pastry creator director. pasticceriamarchesi.com

Il Mannarino Il Mannarino

IL MANNARINO

Che Feste sono se in tavola non si mettono i salumi, il bollito, le salsicce? Ma devono essere prodotti ottimi e dalla provenienza certificata. La soluzione? Entrare in una della quattro macellerie di quartiere de Il Mannarino, a Milano e Arcore, e lasciarsi consigliare, proprio come si faceva una volta. L’insegna milanese di macelleria con cucina propone per Natale nelle sue location una nuova selezione di prodotti, risultato di un rigido processo di selezione che vede coinvolti oltre 100 produttori italiani. I 14 salumi selezionati dal brand provengono da piccoli produttori nostrani, che garantiscono carni esclusivamente italiane e artigianali, senza additivi aggiunti, come il prosciutto crudo Dop Langhirano o il pluripremiato prosciutto cotto legato a mano e cotto fuori stampo per 24 ore. Fanno parte della nuova proposta anche la pancetta biologica cotta e affumicata in tre fasi, la mortadella, prodotta a Bologna e arricchita con pistacchio di Bronte, ma anche la bresaola Valtellinese, il salame di Varzi e Piacentino, il guanciale biologico e il lardo stagionato. Fiori all’occhiello il capocollo di Martina Franca, simbolo dell’antica arte norcina martinese, e l’irresistibile speck ai mirtilli. ilmannarino.it

Peck Yellow Penguin Peck

PECK

La magia del Natale nelle creazioni di cioccolato del brand di alta gastronomia, che reinterpreta i simboli delle feste con sei sculture di cioccolato, di pregiate fave di cacao, con virtuosismi di alta pasticceria. Alle simpatiche renne, agli accattivanti orsi e irriverenti pinguini, sul capo il cappello di Babbo Natale e in mano una dolce bacchetta di zucchero, si uniscono gli alberi di cioccolato. Disegnati dal pastry chef Galileo Reposo per stupire con un regalo tanto goloso quanto raffinato. peck.it

Calvisius kit Aperitivo Calvisius Lingotto di caviale Calvisius Neropuro

CALVISIUS CAVIAR

Nove ricette golose per gustare al meglio il pregiato caviale italiano, ma anche lo storione e il lingotto. Un Natale pop che si esprime in inedite preparazioni, dai tacos con tartare di storione al risotto con burro d’ostrica, che raccontano una storia, quella di Agroittica Lombarda, che annovera Calvisius Caviar tra i prodotti più ricercati e prestigiosi d’Italia. Per un regalo da portare ai nostri ospiti, sull’e-commerce Calvisius è possibile acquistare alcune delle migliori proposte gourmet di quest’anno, da Nero Puro, caviale Calvisius essiccato insieme al sale di Cervia, dal gusto deciso e intenso, perfetto per guarnire i piatti più delicati come lo Storione Tonnato, al lingotto Calvisius nell’elegante confezione regalo con grattugia microplane che consente l’utilizzo anche con piatti caldi. calvisius.it