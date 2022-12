Gioielli gourmet, eleganti gift box e prodotti biologici: 9 idee gustose per rendere unica la tavola di Natale

Edizioni limitate, specialità che arrivano da lontano, cuvée straordinarie: così la tavola diventa una vera festa.

L’innovativo concept di gelato artigianale personalizzato porta in scena un nuovo e lussuoso gioiello gourmet: il primo uovo di cioccolato ripieno di gelato e ricoperto di foglie d’oro. Realizzato per celebrare il “Boris Godunov” del compositore russo Modest Musorgskij al Teatro alla Scala, l’iconico Uovo Fabergé, gioiello realizzato per gli Zar, viene declinato da Gusto 17 in un’inedita golosa creazione. Non solo un dessert imperdibile per gli amanti della lirica, anche un’insolita idea regalo per un tocco luxury al Natale 2022. L’Uovo D’Oro di Gusto 17 è disponibile per tutto il periodo natalizio in esclusiva da Voce Aimo e Nadia, ristorante e caffetteria in Piazza della Scala a Milano.

BELLAVISTA – TEATRO ALLA SCALA 2017

Dedicato al leggendario tempio dell’Opera, con cui BELLAVISTA collabora ormai da anni, è un vino che rappresenta la migliore espressione dell’annata e dello stile della Cantina. Le uve che compongono questa grande cuvée, Chardonnay in prevalenza e Pinot Nero, sono le migliori possibili, frutto di una selezione radicale dei singoli vigneti. Il vino perfetto per ogni momento delle feste, anche a tutto pasto. Il suo pack elegante e prezioso ne fa il regalo ideale per gli amanti delle bollicine e del design.

SPECIAL EDITION PECK

Sei declinazioni da gourmet del dolce simbolo delle feste, tra cui spicca la nuova Special Edition con marron glacé e cioccolato accompagnato da una crema spalmabile ai marroni e whisky. Un’idea regalo proposta in un’elegante gift box, pensata per stupire anche i palati più esigenti.

REGAL – KING SALMON NEW ZEALAND

Allevato tra le acque profonde, fredde e cristalline di Pelorus Sound e Queen Charlotte Sound, nella Marlborough Sounds, in Nuova Zelanda, arriva in Italia un salmone tra i più pregiati. Qui, tra correnti benefiche, al riparo dal vento, dalle onde e dalle variazioni di temperatura e salinità, i salmoni crescono in un ambiente ideale. Solo il 2% dell’allevamento marino è infatti occupato dai salmoni, il restante 98% dall’acqua, permettendo così ai salmoni di avere molto spazio per crescere, proprio come quelli selvaggi. La particolarità del salmone Regal è l’affumicatura su Legno di Manuka, utilizzato in Nuova Zelanda per l’affumicatura di pesce e selvaggina.

OLIO PRIMO RACCOLTO – IL BORRO

Olio Il Borro Ferragamo

Un’altra eccellenza della tenuta di Ferruccio Ferragamo a San Giustino Valdarno (AR), interamente biologica: il nuovo extravergine di oliva biologico del frantoio, un blend toscano espressione dei valori dell’azienda e della sua attenzione alle tradizioni, all’innovazione, alla qualità e alla sostenibilità. Il nome, Primo Raccolto, si ispira all’olio che i contadini riservavano al padrone, perché ritenuto eccellente; così anche l’olio de Il Borro ottenuto dalla migliore selezione delle olive raccolte, è un blend che dà vita a un prodotto diverso, unico, che sprigiona autenticità.

COLLEZIONE SCHIACCIANOCI – LEONE

Leone

Anche quest’anno Leone incanta con una collezione che farà sognare grandi e piccini. Ispirata allo Schiaccianoci, favola senza tempo che da due secoli trasporta nell’atmosfera delle festività, ha tra i protagonisti un sorprendente Panettone con gelatine di frutta (anche in versione classica e con gocce di cioccolato), le Palline in latta da appendere all’albero, la Calza della Befana piena di dolcezze.

PANPEPATO di Vito Cortese

Pan Pepato Vito Cortese

Un morbido mix di intenso cioccolato crudo, mandorle, nocciole, noci e uvetta perfettamente speziato con cannella, pepe nero, noce moscata e chiodi di garofano, creato senza cottura per mantenere intatte le proprietà organolettiche degli ingredienti ed esaltarne il gusto. Realizzato con materie prime di origine vegetale di eccellente qualità e bio, a basso indice glicemico e senza glutine, viene spedito in una confezione di latta da collezione.

BAILEYS & KNAM

Baileys + Knam

Torna anche quest’anno l’appuntamento natalizio con Baileys, la celebre crema whiskey irlandese che da quel tocco in più ai dolci e alle creazioni più golose, aggiungendo il suo inconfondibile gusto. Dopo il successo della campagna dello scorso Natale con più di 12 milioni di visualizzazioni, quest’anno Baileys dà il benvenuto nel nuovo spot delle feste a un ambassador molto amato, il guru della pasticceria Ernst Knam. Baileys rende un dessert sempre più speciale, tanto da lasciare il pastry chef ironicamente con il dubbio se quel tocco in più sia merito suo o della crema whiskey. L’ardua sentenza sarà però lasciata ai Baileys lovers, che potranno acquistare il dolce dello spot direttamente in pasticceria Knam o prenotarlo al sito eknam.com/it

Montelvini



Un brindisi propiziatorio al 2023 tra un calice di bollicine e una fetta di panettone “Bubbles & Tarots For Breakfast” si terrà giovedì 15 dicembre, dalle ore 11.00 alle 13.00, in via Cesare Correnti 12 , a Milano. L’evento è aperto al pubblico e per partecipare è necessario prenotarsi gratuitamente attraverso la piattaforma Eventbrite ( Un brindisi propiziatorio al 2023 tra un calice di bollicine e una fetta di panettone M.IO dello chef veneto Daniel Canzian ad accompagnare la lettura dei tarocchi. Sono gli ingredienti dell’evento “Bubbles & Tarots For Breakfast” organizzato da Montelvini, l’azienda vinicola veneta ambasciatrice del territorio, nel cuore della DOCG Asolo Montello, che da oltre 140 anni porta avanti l’eccellenza di una tradizione famigliare che ha saputo rinnovarsi e ha reso le bollicine di Asolo uniche e inimitabili. Alla colazione natalizia prenderà parte l’astrologo e percettivo Massimo Giannone, che interrogherà gli astri e pronosticherà il futuro all’interno di una stanza esperienziale. https://bit.ly/3EDLGGI ).

