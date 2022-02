The Nightfall Group, il servizio di concierge personalizzato che ha ridefinito il concetto di viaggio di lusso

The Rubio Villa di The Nightfall Group

In tutto il mondo le persone si rivolgono a The Nightfall Group per un’esperienza di viaggio di lusso che non ha eguali. Questo servizio di concierge ha creato uno straordinario portafoglio di affitti da oltre 1 miliardo di dollari che si estende in tutto il mondo in attesa di essere sperimentato. Offrendo la possibilità di affittare ville private di alto valore, case sul lungomare, yacht di lusso, jet, rare auto di pregio e molto altro, queste case possono essere dotate di personale completo e di un cameriere a servizio completo, maggiordomi e chef privati di fama mondiale, disponibili i a fornire esperienze gastronomiche e di hospitality a 5 stelle.

Le residenze sono costruite con spa private, piscine a sfioro, vasche idromassaggio, palestre private, cinema e molti altri servizi simili a quelli di un hotel di fascia alta, tutti comodamente collocati all’interno di una casa privata e adatti al divertimento in solitaria. Il gruppo offre quindi la possibilità di vivere un’esperienza di fuga perfetta per riunirsi con amici e familiari in destinazioni incredibilmente belle e godersi uno spazio privato tutto vostro. Che si tratti di una vacanza, di un ritiro privato o di un trasferimento per lavoro, The Nightfall Group ha sfruttato la capacità di soddisfare tutti i dati demografici della clientela e assicurarsi che l’esperienza sia indimenticabile.

The Mandorlo Villa by The Nightfall Group The Rubio Villa di The Nightfall Group Servizi di Maggiordomo di The Nightfall Grouprvices by The Nightfall Group

“La domanda non è se soddisferemo le aspettative dei nostri clienti, ma di quanto le supereremo”, dicono da The Nightfall Group. Fondato dall’imprenditore 29enne marocchino Mokhtar Jabli, il gruppo di concierge di lusso è diventato un servizio apprezzato a livello globale per tante famiglie, aziende e professionisti in tutto il mondo.

Durante il soggiorno a The Rubino Villa, puoi ammirare ad esempio gli splendidi tramonti di Capri e goderti una cena all’aperto sulla tua terrazza mediterranea privata. Nell’elegante e accogliente Villa Mandorlo in Puglia, invece, troverai un rifugio perfetto dove goderti la Spa e l’intrattenimento all’aperto con famiglia e amici.

Con a disposizione autisti privati all’arrivo, jet privati e/o yacht, avrai anche la possibilità di scegliere tra un vasto inventario di Ferrari, Rolls Royce e altre auto esclusive: non c’è dubbio che vivrai un’esperienza incredibile dall’inizio alla fine.

È possibile scoprire di più sui servizi di noleggio, posizioni e disponibilità di The Nightfall Group sul sito nightfallgroup.com o dalla pagina Instagram @thenightfallgroup.

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it Iscriviti