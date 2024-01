Treni storici, dirigibili, crociere e velivoli di lusso: 4 viaggi super esclusivi

Articolo tratto dal numero di gennaio 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

Da Firenze a Parigi, ecco alcune idee per viaggiare all’insegna del lusso.

Venice Simplon-Orient- Express, a Belmond Train

Andare da Firenze a Parigi su una delle leggendarie carrozze che ancora oggi esercitano un fascino speciale su chi sceglie di viaggiare come ai vecchi tempi. L’avventura di una notte sullo storico treno, con cui tornare indietro in un’epoca decisamente glamour, gli anni ’20 e ’30, vestendo gli abiti più eleganti e con i bagagli di cuoio dal sapore antico.

Nella tappa da Venezia a Firenze si è accolti dal capotreno e dai suoi assistenti, rigorosamente in divisa Orient Express, ci si accomoda in cabina per uno spuntino in stile francese, prima di spostarsi nella carrozza bar 3674 dove sorseggiare cocktail originali, ascoltando il pianista che suona dal vivo. E mentre il treno arriva a Ventimiglia per poi passare in Francia, attraverso città, valli e paesini, è ora di gustare la cena, da gourmet ovviamente, dove ogni portata è accompagnata dalle etichette più pregiate d’Europa.

Si conclude la serata con altra musica e un drink signature, prima di ritirarsi nella lussuosa cabina e godere del riposo (altre otto nuove suite si aggiungeranno a giugno). La partenza dell’Orient Express è prevista da Firenze alle 14, l’arrivo a Parigi alle 13 (prossime corse il 23 aprile, 29 maggio, 10 settembre). Il treno è soggetto a vincoli ferroviari e gli orari sono indicativi, da controllare prima della partenza.

Costo: circa 3mila euro per notte.

Polo Nord mai visto prima

Il dirigibile di OceanSky Cruises e Les Roches

Fare volare, per la prima volta nella storia, un dirigibile di grandi dimensioni e atterrare al Polo Nord geografico. È l’ultima frontiera dei viaggi esclusivi, ed è questo l’obiettivo della partnership tra OceanSky Cruises, compagnia aerea di dirigibili impegnata nell’aviazione sostenibile, e Les Roches, istituto svizzero dell’ospitalità di lusso.

I dirigibili rappresentarono l’apice dell’innovazione dei viaggi negli anni ‘20 e ‘30. Una tecnologia tutta da reinventare, oggi, per affrontare le moderne sfide ambientali, offrendo allo stesso tempo nuovi punti di osservazione su terre selvagge. L’accordo prevede ospitalità e protocolli di servizio che definiranno il futuro dei viaggi aerei luxury, per portare in tutta comodità e sicurezza i passeggeri. “Siamo entusiasti di collaborare con Les Roches per un nuovo livello esperienziale nel settore viaggi, mai visto prima. La nostra missione è fare volare e atterrare un dirigibile di grandi dimensioni, con 16 passeggeri più l’equipaggio, al Polo Nord”, ha dichiarato Gonzalo Gimeno, head of marketing di OceanSky Cruises.

Il progetto è stato pensato come un hotel a cinque stelle ed entrerà nella storia come il primo velivolo ad atterrare al Polo Nord. Les Roches si occuperà anche di progettare la cabina dei passeggeri, che grazie all’innovazione tecnologica visiteranno regioni del mondo altrimenti difficili da raggiungere, nel totale rispetto della sostenibilità. Lancio previsto per il 2024.

Non la solita crociera

Msc Explora Journeys

Tutta un’altra crociera. Senza bambini urlanti che corrono ovunque sui ponti, senza la coda per un drink, senza l’affollamento nelle piscine o al solarium. Explora Journeys è il nuovo brand di viaggi luxury lifestyle lanciato da Msc group per ridefinire le crociere di lusso.

L’idea? Offrire un’esperienza coinvolgente, cosmopolita ed esclusiva, in perfetto stile europeo. Un viaggio fisico e spirituale solcando i mari alla scoperta di destinazioni rinomate e meno conosciute. A bordo delle navi, con suite dedicate e spazi ridisegnati da architetti e designer tra i migliori al mondo, gli ospiti troveranno lussuosi spazi dove potersi rilassare, divertire, conversare. Luoghi in cui ritrovare l’equilibrio e coniugare il brivido della scoperta con l’amore per il benessere e la natura.

Il nome di questo nuovo modo di coniugare crociera e mondi straordinari si ispira non solo alla passione per i viaggi e la scoperta, ma anche al rispetto per il mare e gli oceani. Moderno ed elegante, il logo richiama alla mente il moto del mare, mentre il mandala di Explora Journeys è stato ideato da Alexa Aponte Vago, cfo di Msc group, figlia del fondatore Gianluigi Aponte e moglie del chairman Pierfrancesco Vago.

Dal forte valore spirituale, il motivo rappresenta la crescita personale e la scoperta di sé, con il fiore di loto a simboleggiare la purezza, mentre il giglio esprime semplicità, con un richiamo alle radici europee.

Africa tra cielo e terra

Quality Group

In volo sulle riserve della Tanzania, un po’ La mia Africa, un po’ documentario da appassionati del continente, l’itinerario Sky Safari. La Tanzania dal cielo, esclusiva del brand Il Diamante di Quality Group, rivela subito il fascino del viaggio da intenditori, con il comfort del volo privato che alza le aspettative verso una destinazione generosa, capace di restituire scorci di ineguagliabile bellezza.

L’ago della bussola indica Nord: siamo a bordo di un Cessna Gran Caravan rimodulato in versione luxury con otto posti business class. Il viaggio prende quota, ritagliando porzioni di cielo nella luce africana che tutto abbraccia: dal finestrino scorrono infiniti spazi di terre asciutte e macchie verdi. Tra le nuvole, poche e basse, i viaggiatori vengono trasferiti da un parco all’altro, con tappe ad Arusha, Tarangire, Ngorongoro, Serengeti. Raggiunte le destinazioni, il tour prosegue a terra, su veicoli scoperti, alla ricerca dei veri protagonisti, gli animali della savana.

Campo base nel lodge di Arusha. Il primo parco è Tarangire, dove si soggiorna nel suggestivo Tarangire Treetops Lodge, 20 eleganti abitazioni costruite intorno a baobab, alberi di molane e fichi selvatici. Aperitivo al tramonto nel bush e poi via per un safari notturno. Alle pendici del Ngorongoro, dopo il lago Manyara, sono previsti cena e pernottamento all’esclusivo The Manor. Il viaggio nella savana unisce idealmente in questo tour la linea del cielo con quella della terra, spingendosi oltre, alla base del cratere di Ngorongoro per un safari indimenticabile, fino a un altro safari nel Parco Nazionale del Lago Manyara. Da qui si prosegue in volo verso il Parco di Serengeti, dove chiudere in bellezza alla ricerca degli ippopotami, in prossimità dell’area di Grumeti. Costo: a partire da 9.400 euro per un tour di dieci giorni, da un minimo di due a un massimo di otto partecipanti.

