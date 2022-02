Con Intesa Sanpaolo e Bancomat al via in Italia Huawei Pay, il wallet per pagare contactless nei negozi

L’ecosistema di servizi Huawei Mobile Services (HMS), grazie alla partnership con Intesa Sanpaolo e Bancomat S.p.A., a breve renderà disponibile Huawei Pay. Si tratta di un wallet di pagamento che consentirà ai titolari di una carta emessa da Intesa Sanpaolo su circuito PagoBancomat di utilizzare il proprio smartphone Huawei per effettuare pagamenti contactless nei negozi.

Intesa Sanpaolo sarà la prima Banca in Italia e in Europa che renderà questo servizio disponibile per la propria clientela. “Siamo orgogliosi di poter affermare che l’Italia è il primo paese europeo ad annunciare questo importante traguardo nello sviluppo dei Huawei Mobile Services” afferma Pier Giorgio Furcas, deputy general manager Huawei Consumer business group Italia. “Dalla pubblicazione sull’AppGallery dell’app Bancomat Pay a gennaio 2021 e di Intesa Sanpaolo Mobile a giugno dello stesso anno, nel corso dei mesi la collaborazione con questi due importanti player del settore bancario si è intensificata per arrivare al migliore dei risultati possibili che potessimo offrire ai nostri utenti. Rispetto all’aumento costante dei pagamenti digitali, una percentuale importante è rappresentata da quelli mobile. Per questo motivo, garantire un servizio di mobile payment è diventato per noi una priorità improrogabile”.

Un’altra app finanziaria di Huawei AppGallery

L’arrivo di Huawei Pay è parte della strategia di implementazione di app bancarie e finanziarie di Huawei AppGallery, lo store digitale di app proprietario di Huawei. Presente in 170 paesi, è supportato da 5,4 milioni di sviluppatori e partner che lavorano per offrire un ecosistema di app autonomo e innovativo pensato per essere a portata di mano delle persone in tutto il mondo.

“Il PagoBancomat continua il suo percorso di digitalizzazione estendendo i propri servizi grazie alla collaborazione con Partner internazionali di primissimo livello” afferma Paolo Salvi, chief information officer di Bancomat S.p.A. “Siamo fieri di essere i primi in Europa a lanciare la soluzione Huawei Pay, che rappresenta un punto di riferimento per l’innovazione dei pagamenti digitali, consentendo la smaterializzazione della carta PagoBancomat con una user-experience innovativa caratterizzata dalla semplicità e velocità nel pagamento. Con questa iniziativa vogliamo seguire i nuovi trend di mercato che evidenziano, mese dopo mese, come lo smartphone stia diventando lo strumento preferito dagli Italiani per gli acquisti in-store”.

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it Iscriviti