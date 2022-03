In un momento in cui i consumatori hanno molto più potere dei brand, ciò che definisce un settore e ne delinea il confronto competitivo è completamente cambiato. Interbrand, leader nel settore del branding da quasi 50 anni, analizza il concetto di Arene competitive e il modo in cui i diversi player si confrontano al loro interno. Oggi i brand devono sempre più anticipare i bisogni dei singoli individui, di conseguenza la sfida competitiva si è spostata dai prodotti/servizi offerti alle necessità e ai desideri da soddisfare. Si crea così uno scenario fluido in cui organizzazioni di ambiti differenti si confrontano e competono sulla capacità di catturare e mantenere l’attenzione del consumatore.

In questa seconda puntata entreremo nell’Arena Express, che si occupa della definizione e dell’espressione della propria individualità anche attraverso oggetti del desiderio – che non siano necessariamente abiti. Ad introdurci in questa Arena ci sono Paolo Insinga, executive creative director di Interbrand, e Beatrice Agnes, head of product & merchandise di Invicta.

Ascolta “Interbrand Arenas – Ep. 2: Arena Express” su Spreaker.

Ascolta “Interbrand Arenas” anche su Spreaker, Spotify, Deezer, iHeartRadio e Google Podcast.

