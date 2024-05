Interbrand Arena – Episodio 5 – Arenas Dwell

In un momento in cui i consumatori hanno molto più potere dei brand, ciò che definisce un settore e ne delinea il confronto competitivo è completamente cambiato. Interbrand, leader nel settore del branding da quasi 50 anni, analizza il concetto di Arene competitive e il modo in cui i diversi player si confrontano tra di loro.

Oggi i brand devono sempre più anticipare le necessità e i bisogni dei singoli individui, di conseguenza la sfida competitiva si è spostata dai prodotti/servizi offerti alle necessità e ai desideri da soddisfare.

In questa quinta puntata, ospiti Beatrice Riva, client director di Interbrand, e Alessandro Dondi, brand marketing communication director di Kerakoll Group. Ascoltiamo come questo brand sta cambiando il settore dell’edilizia.

