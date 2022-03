Bfc Media chiude il 2021 con ricavi in crescita del 47% e un Ebitda in aumento dell’85%

Il Consiglio di Amministrazione di BFC Media digital e media company quotata al mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, ha approvato in data odierna il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, che vede un’importante crescita dei risultati conseguiti.





Il bilancio consolidato è stato redatto sulla base dei bilanci d’esercizio chiusi al 31/12/2021 delle società BFC Media SpA, Investment & Trading Events Srl, BFC Space Srl, EQUOS Srl, BFC Media International Ltd di Londra e BFC Media Asia Ltd di Hong Kong, rientranti nel perimetro di consolidamento.

I Ricavi totali, anche per effetto di gestioni straordinarie per euro 155.000, raggiungono i 16,647 milioni di euro e si attestano (dopo l’elisione per il fatturato infragruppo pari a 533.572 euro) a 16,114 milioni di euro, registrando un incremento del 47% rispetto al 2020.

Il margine operativo lordo (EBITDA) consolidato è pari a 2.220.021 euro (+85,6%).

Questi risultati sono superiori agli obiettivi contenuti nel piano industriale presentato nel 2021, che prevedevano per l’esercizio 2021 ricavi pari ad euro 15 milioni ed EBITDA di euro 2,1 milioni.

Si confermano pertanto tutti gli obiettivi contenuti nel piano 2021-2023.

Il Patrimonio Netto consolidato è pari a 3,99 milioni di euro e la Posizione Finanziaria Netta consolidata ammonta a 1.267.414 euro (debito).

PRINCIPALI RISULTATI DELLA CAPOGRUPPO BFC MEDIA

Relativamente ai risultati della capogruppo BFC Media S.p.A. si segnala che:

I Ricavi, anche per effetto delle rimanenze finali, si attestano a 10,459 milioni di euro, in forte crescita rispetto ai 8,319 milioni di euro del 2020 (+25,7%), anche l’EBITDA è passato da 1.413.340 euro a 1.843.340 euro, registrando un incremento del 30,4%.

L’utile netto è stato di 231.153 euro.

Il Patrimonio netto risulta pari a 3,871 milioni di euro rispetto ai 3,631 milioni di euro del 2020, mentre la Posizione finanziaria netta è pari a 1,346 milioni di euro, a fronte di disponibilità liquide per 1,353 milioni di euro.

DESTINAZIONE DEGLI UTILI D’ESERCIZIO

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti la seguente destinazione degli utili di esercizio pari a 231.153 euro:

– il 5%, pari a 11.557,65 euro, a riserva legale;

– i restanti 219.595,35 euro a riserva straordinaria.

ANALISI DEI RISULTATI CONSEGUITI E PROGETTI IN CORSO

Tali risultati sono il frutto dello sviluppo delle iniziative multimediali che sono state avviate negli anni e che abbracciano varie aree con brand sempre più affermati:

Forbes per il mondo delle imprese;

Robb Report per il mondo del lusso e dello style life;

Bluerating per il mondo della finanza;

BIKE per il ciclismo e la smart mobility;

COSMO per la space economy;

EQUOS per il mondo ippico e il betting.

Per ogni BRAND si sono sviluppate iniziative multimediali, in particolare:

MAGAZINE: Forbes, BIKE, COSMO, EQUOS, Trotto & Turf, Bet Sport, Bluerating, PRIVATE e ASSET;

DIGITAL: 9 siti con oltre 5 milioni di visitatori unici al mese, una community di oltre 180.000 utenti profilati e più di 1.000.000 di follower sui vari social network;

EVENTI: 130 venti nel corso dell’anno con oltre 200.000 partecipanti;

VIDEO: 3 canali televisivi BFC, BIKE, EQUOS, su satellite (canali 222 e 511 di Sky), digitale terrestre (canali 259 e 260) e streaming, con produzione originale di 24 ore su 24.

Tali risultati superano quelli indicati nel piano triennale presentato al mercato nel corso del 2021.

ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2021 E NEI PRIMI MESI DEL 2022

Nel corso del 2021 si sono effettuate le seguenti attività: nuovi uffici BFC VENTURES STUDIO presso Le Village by CA Milano; acquisto delle attività di BIKEchannel: teca con filmati, sito web con contenuti e comunità social; lancio in edicola del nuovo settimanale EQUOS; messa in onda su EQUOS.IT in diretta dagli USA del canale streaming CORSEDALMONDO; lancio in edicola del nuovo settimanale BET Sport; realizzazione dell’evento digitale ITFORUM digital week; sviluppo del nuovo database EQUOS; nuovo sito Forbes.it e Bluerating.it; realizzazione BOOK evento per Leonardo; sviluppo progetto HBBTV nazionale; lancio BFC canale nazionale in modalità HBBTV al numero 260 del digitale terrestre; lancio BIKE canale nazionale in modalità HBBTV al numero 259 del digitale terrestre; accordo biennale con ANACT per la gestione editoriale de IL TROTTATORE; acquisto del 5% della società Vedrai Club Deal; accordo per l’edizione italiana della testata Robb Report con la società americana PMC; lancio dell’edizione italiana del magazine e del sito di Robb Report; vittoria del bando MIPAAF per la promozione del settore ippico; costituzione della società BFC Events Srl; lancio del progetto BFC Digital Art; costituzione della società l’Espresso Media Srl; presentazione al gruppo GEDI di una lettera di intenti per l’acquisto dell’ESPRESSO e le GUIDE dell’ESPRESSO.

BFC Media è inoltre in possesso delle certificazioni necessarie per garantire la massima efficienza e sicurezza della sua organizzazione, in particolare:

ISO 9001-2015 Sistemi di gestione per la qualità;

EMAS ISO 14001 Sistemi di gestione ambientale:

OHSAS 18001 Sistemi di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori;

ISOIEC 27001 Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni.

