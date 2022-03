Dal DaV Pastry Lab alla storica bottega Martesana: una selezione di uova di Pasqua all’insegna dell’artigianalità

Simbolo della rinascita primaverile, non possono mancare a Pasqua. In tavola, certo, con nuove formule di bontà e bellezza, ma anche come dono prezioso oppure oggetto di design che illumina e arricchisce l’arredo di casa. Ecco le idee più esclusive.

Fabergé da collezione

Sempre molto richieste a distanza di oltre un secolo, le preziose creazioni Fabergè, realizzate da Peter Carl Fabergé fra il 1885 e il 1917, sono nate come uova di Pasqua gioiello presso la corte dello zar di tutte le Russie. La serie più esclusiva, con sorpresa gioiello all’interno, è la Four Seasons: 4 uova decorative, incastonate con diamanti, smeraldi, zaffiri e rubini che rappresentano rispettivamente l’inverno, la primavera, l’estate e l’autunno. Su un podio azionato meccanicamente si arriva alla sorpresa, un gioiello che può essere creato su misura.

È invece un omaggio alla tradizione Imperiale questo straordinario uovo creato in collaborazione con la famiglia Al-Fardan, tra i collezionisti di perle più famosi al mondo. Ispirato alla formazione di una perla all’interno di un’ostrica, con il guscio in madreperla minuziosamente lavorato, l’uovo Pearl Egg si apre e svela al suo interno una rara perla grigia da 12,17 carati, proveniente dal Golfo Persico, eccezionale per il suo grado di purezza e la tonalità di grigio.

Creato da 20 maestri artigiani, l’uovo racchiude 139 perle bianche e fini con una lucentezza dorata, 3.305 diamanti, cristalli di rocca intagliati e madreperla incastonati su oro bianco e giallo. Ogni perla che lo adorna è stata personalmente selezionata da Hussain Ibrahim Al-Fardan a partire dalla sua collezione privata. Un ingegnoso meccanismo consente al guscio di ruotare sulla base, aprendosi in sei sezioni per svelare il suo interno.

Lampada Fontana Arte

Realizzata nel 1972 dal designer olandese Ben Swildens, la lampada uovo dallo stile minimal racchiude una fonte luminosa: un’idea ironica che ancora oggi conquista. Come in natura, il guscio è all’insegna della leggerezza, una forma elegante in vetro soffiato bianco satinato, che diffonde una luce calda e avvolgente. Nelle quattro dimensioni disponibili c’è tutta la versatilità di una collezione per più destinazioni d’uso: da minuta lampada di servizio, nella versione mini, a maxi scultura nella versione outdoor. Prezzo: 270 € (fontanaarte.com)

Mood Gold by Christofle

Qui l’uovo è uno scrigno prezioso che racchiude un servizio di posate in metallo dorato 24 carati, 24 pezzi per 6 persone. Un magnifico oggetto d’arredamento placcato in oro giallo 24 carati, l’uovo Mood è un pezzo cult della storica azienda orafa fondata a Parigi nel 1830. Simbolo di uno stile di vita raffinato, perfetto per un evento speciale e per illuminare gli interni con la sua sfavillante lucentezza, in un sottile gioco di luci e riflessi dorati.

Prezzo: 11.800 € (christofle.com)

Ciondolo Dodo

In due tonalità di oro (giallo 18K e rosa 9K) e in argento 925, portano con sé l’evocativo messaggio: “Un nuovo inizio”. Una forma piena ed essenziale richiama i concetti di vita, prosperità e rinnovamento e si caratterizza per la sottile spaccatura che divide le due sezioni, come un uovo vero che si sta schiudendo. Realizzati in occasione del 25esimo anniversario di DoDo, questi preziosi charm sono un omaggio alla nascita dell’iconico uccello ormai estinto che popolava le isole Mauritius, simbolo dell’amore e del rispetto per la natura che da sempre caratterizzano il marchio. Prezzo: in argento 110 € , in oro rosa 260 €, in oro giallo 460 € (dodo.it)

Game of thrones

Dedicato all’anniversario decennale della serie di Hbo, Game of Thrones, che ha compiuto gli anni nel 2021, l’omonimo uovo si apre per rivelare il profilo di un drago di rubino, chiuso in un guscio di gemme che somigliano a scaglie, in omaggio all’iconico personaggio di Daenerys Targaryen. Co-progettata dalla designer Fabergè Liisa Tallgren e da Michele Clapton, costumista del Trono di Spade vincitrice di Emmy e BAFTA, il valore di quest’opera d’arte unica si aggira intorno a 1,6 milioni di sterline.

DaV Pastry Lab

I protagonisti di un nuovo gustosissimo sodalizio sono due pesi massimi del mondo della pasticceria: la Famiglia Cerea del gruppo Da Vittorio, capace di proporre dolcezze che appagano la vista e attraversano il palato per arrivare dritte al cuore, e Davide Comaschi, tra i più grandi chocolate designer in attività, che lavora il cacao come un architetto, ma con la poesia di un cesellatore. Si arricchisce cosi la potenzialità di DaV Pastry Lab, il laboratorio delle dolcezze magistralmente gestito dal maître pâtissier Simone Finazzi, mago dei lievitati, che ha creato tutte le ultime proposte di pasticceria del gruppo e che lavora fianco a fianco ai Cerea da oltre 20 anni. Dall’incontro nasce una serie di capsule collection che fondono magistralmente estetica, design e gusto. La prima è quella dedicata alla Pasqua, con uova di cioccolato che diventano pezzi da collezione.

Il mondo di Charlotte

La capsule collection Pâques 2022 è ricchissima: un ventaglio di prodotti creati dalla squadra di Charlotte Dusarte per il suo laboratorio milanese. Leit motiv della nuova collezione oltre all’estetica un gusto spaziale. Ovetti ripieni, tavolette a forma di uova farcite con mix di lamponi e arachidi oppure cocco lime e mandorla o ancora, uova che, come sorpresa nascondono altre uova di cioccolato. A completare la collezione la composizione de “La Gallina dalle Uova d’Oro”, divertente package che ricorda i contenitori in cartone con cui i contadini vendono le uova fresche al mercato, ispirato alla celebre favola di Esopo. Bisogna accontentarsi di quello che si ha, in questo caso 6 golosissime e raffinate uova di cioccolato spolverate d’oro. Tutti i prodotti di Pasqua sono in vendita in boutique, ma si possono acquistare anche online su charlottedusart.com

Le dolcezze di Martesana

Un’inedita versione per la Pasqua 2022, le uova con cioccolato bianco e granella di pistacchi. Disponibili in 2 formati. E poi le classiche nocciolate al latte o al cioccolato fondente e la linea con cereali e frutta secca, caratterizzate da un doppio strato di cioccolato, fondente o al latte, insieme con nocciole tostate e riso soffiato italiano. Croccanti e avvolgenti, in 2 formati. Prezzi: da 35 a 46 €

