Tesla, profitti in calo. Ma l’annuncio di nuovi modelli fa volare il titolo

-9% di fatturato e -55% nei profitti con un titolo a Wall Street che, come già raccontato nei giorni scorsi, nel 2024 è sceso di più del 40%. Sono questi gli ultimi numeri di Tesla, riportati dall’ultima trimestrale dell’azienda guidata da Elon Musk. Il miliardario però vuole superare il momento negativo con una nuova sfida: la produzione di nuovi modelli “agli inizi del 2025 se non sul finire di quest’anno”. Intanto Tesla ha annunciato una variante ad alte prestazioni a trazione integrale della Model 3, al prezzo di 52.990 dollari. Le sua peculiarità? Da 0 a 100 chilometri orari in 3,1 secondi e una potenza di 460 cavalli.

Durante la conferenza con gli analisti per commentare i risultati della trimestrale, Musk ha parlato dei nuovi progetti di Tesla: oltre alla produzione di nuovi modelli di auto elettriche, il terzo uomo più ricco del mondo ha parlato degli investimenti dell’azienda nell’intelligenza artificiale e della possibilità di concedere la sua guida autonoma a una “grande casa automobilistica”.

Se è vero quindi che questa trimestrale ha fatto registrare il primo calo dei ricavi del brand dal 2020 e che gli utili sono scesi ai livelli più bassi del 2021, le ultime dichiarazioni di Musk hanno fatto bene al titolo di Tesla. Nell’aftermarket di martedì 23 aprile il titolo ha guadagnato l’11%, interrompendo la discesa.

In arrivo il Robotaxi

Tra i nuovi modelli annunciati da Musk, potrebbe esserci anche il Robotaxi a guida autonoma, che secondo quanto dichiarato dal miliardario, dovrebbe essere presentato il prossimo 8 agosto. I modelli con guida autonoma, aveva scritto Musk su X, “saranno sovrumani a tal punto che sembrerà strano in futuro che gli esseri umani guidino automobili, anche se esausti e ubriachi”.

Nei giorni scorsi l’azienda di Elon Musk ha annunciato una riduzione dei prezzi per la sua Model 3 anche sul mercato italiano. La berlina elettrica costerà 2.000 euro in meno. La versione più economica partirà da 40.990 euro (prima 42.990 euro) e rimarrà, insieme alla Model Y, compatibile con gli incentivi per i veicoli elettrici. Le ragioni dello “sconto”? Il calo delle vendite. Ma il momento no di Tesla non riguarda solo questo aspetto. Il 15 aprile Electrek ha riportato che Tesla licenzierà più del 10% della sua forza lavoro globale. Qualche giorno fa un’altra doccia fredda per Musk: l’azienda ha richiamato 3.878 veicoli Cybertruck a causa di un difetto che può causare un’accelerazione involontaria del veicolo, aumentando il rischio di incidenti.

Il patrimonio di Musk

Secondo Forbes, il patrimonio netto di Musk è – al 24 aprile 2024 – di 177,8 miliardi di dollari ed è il terzo uomo più ricco del pianeta, dopo il fondatore di Amazon Jeff Bezos (193 miliardi) e il proprietario di Lvmh Bernard Arnault (215,4 miliardi).

