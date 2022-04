Baralan rinnova il marchio e rafforza il suo impegno Esg per celebrare i 60 anni

In occasione del suo 60° anniversario, Baralan, player consolidato nel packaging primario per l’industria cosmetica e della bellezza, ha svelato ufficialmente la sua nuova brand identity.

Il rebranding, ispirato da un nuovo logo minimalista e contemporaneo, è stato progettato per riflettere la continua evoluzione dell’azienda. In concomitanza con la creazione della nuova immagine, Baralan ha anche rafforzato la sua strategia Esg che include diverse iniziative sia a livello di portafoglio prodotti che a livello aziendale, volte a creare un futuro più sostenibile.

In cosa consiste la strategia Esg

Entrambe le rotte rappresentano la crescita di Baralan e il cambiamento tangibile per divenire un’azienda sempre migliore e orientata al futuro. La rinnovata identità di Baralan sposa l’evoluzione del’azienda nel corso dei suoi 60 anni di storia. Il logo ridisegnato ha un aspetto moderno con un carattere tipografico nero e audace, che mostra una trasformazione modernizzata. Il design più semplice e sofisticato dimostra in modo più appropriato l’impegno di Baralan a stare al passo con le tendenze e rimanere fluidi in un mercato in continua evoluzione.

La strategia ESG di Baralan si concentra per fare progressi significativi in ​​termini di sostenibilità in due aree chiave: ottimizzazione del proprio portafoglio di packaging per ridurre l’impronta ambientale e lo sviluppo di un quadro di sostenibilità olistico per guidare una trasformazione a livello aziendale a medio e lungo termine. Ciò include iniziative specifiche come il miglioramento della riutilizzabilità e della riciclabilità dei prodotti, nell’ottimizzazione degli sprechi promuovendo soluzioni più efficaci come l’airless e dando priorità ai packaging monomateriali. Inoltre, l’azienda ha implementato azioni concrete per incoraggiare l’adozione di materiali alternativi come i biopolimeri e ha sviluppato nuovi prodotti utilizzando materiali PCR appena presentati all’inizio di quest’anno.

La nuova filosofia di Baralan

“Nel corso dei nostri 60 anni di storia, ci siamo costantemente evoluti per rispondere alle tendenze e ai cambiamenti del mercato consentendoci di offrire un supporto strategico coerente ai nostri clienti e partner,” afferma Caroline Baranes, chief marketing officer di Baralan. “Mentre celebriamo il nostro 60° anniversario , era giunto il momento per un rebranding aziendale che rinvigorisse la nostra azienda, ci aiutasse a distinguerci meglio sul mercato e riflettesse in modo più accurato gli elementi fondamentali del nostro marchio. Allo stesso modo, le nostre iniziative Esg rafforzate e le nostre soluzioni sostenibili servono sia come strumenti che da linee guida nelle nostre azioni quotidiane, fornendo ai nostri team un rinnovato scopo per promuovere un mondo più sostenibile per tutti. Siamo nati per abbracciare la bellezza, ora è il momento di proteggerla”.

La storia del gruppo

Dal 1962, il gruppo è riconosciuto come punto di riferimento nel settore del packaging primario per la cosmetica. Baralan sviluppa, produce e personalizza contenitori in vetro e plastica, con i relativi accessori, per i prodotti di cosmetica e profumeria. Con una distribuzione capillare in più di 50 Paesi, Baralan ha il suo headquarter commerciale in Italia, con sedi negli Stati Uniti a New York, California, Florida, una società di decorazione nel New Jersey e un’altra sede cinese a Shanghai. Da 60 anni, Baralan è sinonimo di qualità e servizio al cliente a 360° gradi: sia nella fase di concept fino alla ricerca e sviluppo, sia nella produzione fino al controllo qualità e alla logistica.

