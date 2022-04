L’appello a sostegno dell’Ucraina: pubblicata una lista di imprese tech a cui affidarsi per progetti digitali

GetResponse, piattaforma di marketing online con oltre 20 anni di esperienza nel settore attiva in tutto il mondo, pubblica una lista di imprese, startup e professionisti nel settore IT, con sede in Ucraina, a cui affidarsi per lo sviluppo di progetti digitali. La multinazionale ha inviato a milioni di utenti e diffuso online una lista di centinaia di startup e imprese tecnologiche con sede in Ucraina a cui è possibile affidare propri lavori e diventarne così clienti, con lo scopo di ridare vigore all’economia del Paese in guerra.

Una chiamata alle armi (ma quelle della solidarietà e della collaborazione) che GetResponse rivolge a tutti i suoi utenti nel mondo: all’elenco delle aziende in lista, ogni utente può aggiungerne altre, fornendo un aiuto efficace e immediato agli imprenditori ucraini, ai loro dipendenti e alle loro famiglie per rimanere a galla.

Obiettivo: supportare il settore IT ucraino

Nell’obiettivo della call lanciata da GetResponse c’è quello di supportare il settore IT ucraino, un’area che ha avuto un forte sviluppo negli ultimi anni posizionando proprio l’Ucraina e le sue piccole e medie imprese tra le prime 100 aziende tecnologiche di maggior successo in tutto il mondo. Nella lista pubblicata dall’International Association of Outsourcing Professionals (IAOP), infatti, compaiono ben 18 aziende informatiche che operano in Ucraina: 12 sviluppatori di software e 6 aziende IT internazionali.

Nel 2020, dopo lo scoppio della pandemia, l’Ucraina ha esportato oltre 5 miliardi di dollari in servizi IT: in questo paese, infatti, si possono trovare più di 4000 aziende tecnologiche locali, oltre a più di 110 imprese riconosciute a livello mondiale che gestiscono le loro operazioni. Nella sola capitale Kiev si contano più di 1000 startup e aziende IT. Altre imprese di origine ucraina si trovavano a Kharkiv, Odessa e Lviv.

Qualità e prezzi concorrenziali: i vantaggi dei professionisti IT ucraini

I professionisti IT ucraini sono riconosciuti in tutto il mondo per il loro talento. Fino al 2021 se ne contavano più di 205 mila con quasi 23 mila nuovi specialisti di tecnologia che si laureano ogni anno. Gli appaltatori ucraini, ancora, sono noti per addebitare meno dei programmatori europei o americani, mentre la qualità del loro lavoro è spesso superiore. La maggior parte delle società tecnologiche ucraine sono dedicate ai settori dell’e-commerce, delle imprese e della fintech, con molti dei clienti in outsourcing con sede nei paesi dell’Europa occidentale, negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

L’azione di GetResponse ha l’obiettivo di fornire un supporto concreto ai giganti affermati del mercato IT ucraino come Grammarly, GitLab, MacPaw, People.ai o Preply, tra le più conosciute, che probabilmente continueranno a scalare il mercato grazie alla loro influenza globale e alla popolarità diffusa. Ma anche di fare da connettore tra le persone di tutto il mondo e dozzine di startup tecnologiche e piccole medie imprese locali per sviluppare progetti digitali, un supporto extra in questo momento di crisi economica e finanziaria del paese.

Qui il link per consultare la lista e aggiungere una startup o un’impresa ucraina.

Che cos’è GetResponse?

GetResponse è una piattaforma di marketing automation e marketing online che supporta le aziende, B2B, B2C, e-commerce nella creazione di contenuti, nell’aumento delle vendite e nel potenziamento del traffico della propria attività online. Con un bacino di più di 350 mila clienti in 183 paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Asia, Brasile, Messico, Unione Europea e Russia, la piattaforma attiva dal 1998 aiuta oggi migliaia di marketers e manager della comunicazione ad automatizzare e gestire la comunicazione, favorendo l’acquisizione di nuovi contatti e la conversione in clienti.

L’email marketing integrato, gli autorisponditori, i webinar, i funnel di marketing e le landing page disponibili nella piattaforma consentono di automatizzare le attività essenziali e lanciare campagne di marketing digitale efficaci. L’analisi avanzata, inoltre, semplifica il monitoraggio di conversioni, lead e ROI e apprende in modo semplice ed efficace cosa vogliono i clienti. In questo momento, il mercato italiano di GetResponse rappresenta il 7% del business a livello globale ed è tra i primi 10 mercati.

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it Iscriviti