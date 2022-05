Come questo master in comunicazione strategica vuole migliorare le relazioni in azienda

In un mondo estremamente complesso e iperconnesso è sempre più sfidante raggiungere i propri obiettivi rispettando ogni parte coinvolta, ragion per cui risulta fondamentale saper costruire relazioni che permettano di valorizzare al meglio tutte le risorse a propria disposizione.

Il ponte che permette di collegare le persone tra di loro è la comunicazione, ma comunicare non sempre risulta semplice, soprattutto quando si ha di fronte qualcuno con un’opinione diversa dalla propria. Inconsapevoli dell’importanza del processo comunicativo, spesso infatti si sottovaluta l’impatto che le proprie parole e i propri gesti possano avere sugli altri. Quanto più le relazioni sono solide e sinergiche, tanto più sarà facile decretare il proprio successo nel raggiungimento degli obiettivi.

Da qui nasce lo studio di una disciplina che permetta di creare relazioni stabili e durature nel tempo e generare valore per tutti gli interlocutori, tenendo conto degli interessi di ciascuno di essi: la comunicazione strategica. Complementare a essa la negoziazione, fondamentale per la risoluzione di eventuali conflitti che possano intaccare la solidità delle relazioni.

La partnership tra BFC Media e l’Accademia di Comunicazione Strategica

Per soddisfare tutti coloro che desiderino acquisire queste competenze prende vita un corso altamente specializzato e caratterizzato da un approccio scientifico alla comunicazione, il Master in Comunicazione Strategica e Negoziazione: il Metodo O.D.I., che giunge in un solo anno alla sua terza edizione. Il titolo evidenzia l’impiego di una metodologia che permette di passare da una Comunicazione Efficace, ego-riferita e vittima di bias, a una Comunicazione Strategica, in grado di valorizzare non solamente l’Io, ma anche il Tu e il Contesto.

Il Master nasce da una partnership tra il Gruppo Bfc Media, compagnia leader in Italia nel settore media e digital per la business and financial information ed editore per l’Italia della nota rivista Forbes, e l’Accademia di Comunicazione Strategica, una prestigiosa società italiana di consulenza e formazione specializzata in Master One to One per executive e imprenditori.

Un percorso costituito da cinque giornate, per un totale di 40 ore in presenza, in cui il professor Luca Brambilla, direttore dell’Accademia di Comunicazione Strategica e già professore in alcune delle più prestigiose Università e Business School d’Italia, affronterà le diverse dinamiche comunicative presentando strumenti e tecniche innovative che ogni partecipante potrà declinare all’interno della propria vita professionale. Le lezioni alterneranno fasi teoriche a esercizi pratici, favorendo inoltre un continuo confronto sia tra partecipanti che con il docente.

Il Master è rivolto a tutti coloro che ogni giorno sono chiamati a coltivare relazioni con i diversi stakeholder. È adatto, dunque, a chi opera nel settore commerciale, nei dipartimenti di risorse umane, e più in genarle a chiunque coordini team di persone e gestisca situazioni complesse.

Il bando di Regione Lombardia

A rendere ancora più agevole l’accesso al corso, il bando Formazione Continua Fase VI promosso da Regione Lombardia mette a disposizione dei professionisti lombardi un voucher del valore di 2.000 € che consente di partecipare in modalità totalmente gratuita. Al termine del Master, previo superamento di un esame teorico, verrà rilasciato ai corsisti un certificato che attesta l’acquisizione delle competenze di Comunicazione Strategica e Negoziazione e abilita all’utilizzo del Metodo O.D.I..

Per informazioni sul corso e modalità di partecipazione consulta la pagina del corso.

Martedì 3 maggio, alle ore 18:30, si terrà un Webinar gratuito di presentazione del Master durante il quale verranno fornite agli interessati tutte le informazioni necessarie, lasciando libero spazio a domande o approfondimenti. Chi desiderasse partecipare è invitato a iscriversi cliccando sul link del webinar.

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it Iscriviti