Accademia di Comunicazione Strategica: due corsi per migliorare la gestione delle relazioni e dei conflitti nelle aziende

Negli anni ’70, lo psicologo e filosofo Paul Watzlawick si espresse asserendo che “è impossibile non comunicare”. Peraltro in un periodo storico in cui, a dire il vero, la possibilità di non comunicare esisteva. Immaginarsi da soli nelle quattro mura domestiche in quegli anni poteva significare riuscire a isolarsi dal mondo.

Al giorno d’oggi quell’immagine è fuorviante, avendo la tecnologia raggiunto livelli di pervasività assoluti. Si è ancora più a rischio di conflittualità, e le quattro mura, una volta rifugio sicuro, grazie (o a causa) dell’online diventano l’arena privilegiata per esacerbare il proprio stato d’animo.

E infatti già nel 2003, nel pieno dello sviluppo della nuova era digitale, intervenne Bauman a sottolineare il rapporto tra comunicazione e conflittualità, ammonendo che “ogni fallimento di una relazione è quasi sempre un fallimento di comunicazione”.

Comunicazione e negoziazione strategica

La comunicazione va appresa: pensare di essere in grado di comunicare correttamente senza formazione è l’errore più grossolano che si possa compiere. La comunicazione è un ponte che permette di collegare le persone, ma un ponte, per durare nel tempo, ha bisogno di fondamenta solide e di due sponde. Esattamente ciò che caratterizza la comunicazione strategica, nella quale vengono valorizzate tanto le rive (io e tu) quanto i pilastri alla base (contesto).

Comunicare in modo strategico rappresenta il fondamento della negoziazione strategica, una modalità di risoluzione dei conflitti capace di rispettare tutti gli interessi in campo. Si tratta di materie tra loro complementari e di primaria importanza in un contesto professionale complesso quanto quello odierno: solamente facendo propri i principi di comunicazione strategica e negoziazione strategica risultano possibili relazioni stabili, durature nel tempo e in grado di generare valore per tutti gli interlocutori.

La partnership tra Forbes e Accademia di Comunicazione Strategica

Per aziende, imprenditori e liberi professionisti che desiderino acquisire queste competenze prendono vita due corsi specializzati: il corso in Comunicazione Strategica – Il Metodo O.D.I. e il Corso in Negoziazione Strategica – Un nuovo approccio ai conflitti. Entrambi i titoli evidenziano l’impiego di una metodologia che permette di passare da un modello ego-riferito e vittima di bias a uno strategico capace di valorizzare tutti gli elementi in gioco.

I corsi sono realizzati grazie al supporto organizzativo di Ecole, Enti COnfindustriali Lombardi per l’Education, e di Forbes quale media partner. Le docenze verranno erogate da Acs, Accademia di Comunicazione Strategica, punto di riferimento in Italia per Master One to One per executive e imprenditori e consulenza alle aziende sulle materie oggetto dei corsi.

Percorsi in cinque giornate, per un totale di 40 ore, presso la sede di Ecole (viale Fulvio Testi, 128 – Cinisello Balsamo), in cui il professor Luca Brambilla, direttore dell’Accademia di Comunicazione Strategica e professore nelle più prestigiose università e business school d’Italia, affronterà le diverse dinamiche relazionali presentando strumenti e tecniche innovative che ogni partecipante potrà declinare all’interno della propria realtà professionale.

Le lezioni alterneranno parti teoriche a esercitazioni pratiche, favorendo un continuo confronto tra partecipanti e docente. Inoltre al termine dei corsi, previo superamento di un esame teorico, verrà rilasciato un certificato che attesta l’acquisizione delle competenze e che abilita all’utilizzo del Metodo O.D.I.

Alle 18:30 di lunedì 12 e 26 febbraio si terranno webinar gratuiti di presentazione dei corsi, durante i quali verranno fornite tutte le informazioni necessarie, lasciando libero spazio a domande e approfondimenti. È possibile iscriversi cliccando il seguente link.

Il bando di Regione Lombardia

A rendere ancora più agevole l’accesso al corso, il bando Formazione Continua promosso da Regione Lombardia mette a disposizione di aziende e imprenditori un voucher del valore di 2mila euro che consente di ottenere un recupero del finanziamento fino al 100%.

Ecole si occuperà di tutti gli aspetti burocratici per l’accesso al bando, offrendo supporto tecnico in ogni fase del processo. Le aziende potranno decidere se iscrivere i propri dipendenti a un corso interaziendale o, in alternativa, organizzare un corso corporate interno (limite massimo per entrambi i corsi: 25 dipendenti per un tetto di 50mila euro ad azienda).

Per informazioni e modalità di partecipazione è possibile consultare la pagina dei corsi o contattare la dott.ssa Caraiman, responsabile relazioni esterne & partnership di Acs al seguente indirizzo: [email protected].

