Larry Ellison, il principe saudita Alwaleed e Binance: Musk trova altri alleati nell’affare Twitter

Elon Musk può contare sulla partecipazione di nuovi individui e società di investimento alla sua proposta da 44 miliardi di dollari per l’acquisto di Twitter. Tra questi ci sono il fondatore di Oracle Larry Ellison, il principe saudita Alwaleed e Binance, l’exchange di criptovalute cinese.

Secondo un documento della SEC, Musk, grazie a questi soggetti, si è assicurato 7,1 miliardi di impegni azionari, riducendo la pressione sul suo patrimonio nel finanziamento dell’affare. Con questi nuovi co-investitori, Musk sarà quindi in grado di utilizzare meno debito, che a sua volta si basa su un prezzo elevato delle azioni Tesla.

Le valutazioni di Jack Dorsey

Musk sta continuando a negoziare con Jack Dorsey, il cofondatore di Twitter ed ex ceo, rimasto membro del cda, per considerare eventualmente di prendere parte anche all’offerta di Musk. Dorsey ha espresso il sostegno pubblico all’acquisizione di Musk anche se ciò potrebbe cambiare sostanzialmente la direzione dell’azienda. Dorsey aveva impostato un percorso per l’azienda come ceo fino allo scorso novembre. Altre importanti aziende e persone coinvolte nell’operazione sono Fidelity, Brookfield, il fondo sovrano del Qatar, Draper Fisher Jurvetson e Sequoia.

In cifre

Il più grande impegno viene dal miliardo di dollari di Ellison. Segue Sequoia (800 milioni di dollari), la società di VC VyCapital (700 milioni di dollari) e Binance (500 milioni di dollari). Alwaleed, che inizialmente si era opposto all’offerta di 54,20 dollari per azione, trasferirà i suoi 35 milioni di azioni Twitter nell’acquisizione di Musk, una quota del valore di circa 1,7 miliardi di dollari all’attuale prezzo delle azioni di Twitter.

In poco più di un mese, Musk è passato dalla manifestazione di interesse per l’acquisto di Twitter, all’acquisizione di una quota del 9,2%, per finire poi con la presentazione dell’offerta per l’acquisizione ostile ottenendo l’approvazione del consiglio di amministrazione.

Come cambierà Twitter sotto la guida di Musk

Gran parte del progetto di Musk per Twitter rimane sconosciuto, anche se ha affermato in modo evidente che gli piacerebbe che fosse considerato politicamente neutrale e consentisse più libertà. (Come molte altre società di social media, Twitter riceve lamentele dai liberal, che affermano che fa troppo poco per combattere i contenuti offensivi. Mentre i conservatori affermano che esercita un controllo eccessivo sui contenuti.) Gli azionisti voteranno riguardo l’offerta di Musk nelle prossime settimane. La società prevede che l’accordo si chiuderà entro fine anno.

Le azioni di Twitter sono aumentate del 2,1% arrivando a 50 dollari per azione, una cifra ancora distante dal prezzo proposto da Musk. Nonostante qualche dubbio debba ancora essere sciolto, alcuni investitori sono stati rassicurati sul fatto che l’acquisizione andrà a buon fine.

