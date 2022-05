New York batte Pechino: quali sono le 10 città con più miliardari

L’anno scorso Pechino era la città con il maggior numero di miliardari al mondo. Ora in testa a questa classifica c’è un nuovo numero uno.

New York City ha riconquistato la sua corona. Con 107 miliardari residenti, per un valore di oltre 640 miliardi di dollari, la Grande Mela ospita più billionaires di qualsiasi altra città del pianeta. Le nuove entrate economiche e i problemi dell’ultimo anno nei mercati asiatici hanno contribuito a porre fine al breve regno di Pechino. Nel 2021 aveva usurpato New York come la prima città per numero di miliardari per la prima volta in sei anni.

La Cina ha più città nella top 10 di qualsiasi altro paese

Mentre New York cresce, Pechino e altre città cinesi vacillano a causa delle repressioni normative da parte del governo cinese su settori che vanno dall’e-commerce al tutoraggio doposcuola. Solo Shanghai è salita di un posto nella classifica, portandosi in quinta posizione. Pechino è scesa al secondo gradino del podio, Shenzhen è scesa al numero 6 e Hangzhou è uscita dalla top 10 dopo il decimo posto nel 2021. Le città cinesi in top ten hanno perso un totale di 29 miliardari e circa 375,6 miliardi di dollari di rispetto allo scorso anno. Tuttavia, la Cina ha più città nella top 10 di qualsiasi altro paese, battendo gli Stati Uniti, che sono al secondo posto con New York City e San Francisco.

Il peso delle sanzioni internazionali su Mosca

Nessuna città ha subito un calo maggiore di Mosca, che è passata dalla quarta città con più miliardari nel 2021 alla settima posizione di quest’anno. Le severe sanzioni internazionali e la chiusura dei mercati hanno fatto uscire dalla classifica dei miliardari 2022 34 russi; circa tre quarti di loro vivevano a Mosca. La fortuna collettiva dei miliardari che vivono nella capitale russa è ora di 214,9 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 420,6 miliardi dell’anno scorso. Solo un decennio fa Mosca era in cima alla lista delle città con il maggior numero di residenti miliardari.

Le città in cui i miliardari scelgono di vivere sono sostanzialmente le stesse. L’unica new entry nella lista quest’anno è stata la capitale sudcoreana Seoul, che ha sostituito Hangzhou al numero 10. Dei 2.668 billionaires nella lista dei miliardari di quest’anno, quasi un quarto di loro vive in soli 10 posti.

Ecco le 10 città al mondo con più miliardari

I dati sono aggiornati all’11 marzo 2022.

1. New York: 107 miliardari

Dallo scorso anno: +8

Patrimonio netto totale: 640,4 miliardi di dollari (+ 797,9 miliardi rispetto al 2021)

Residente più ricco: Michael Bloomberg, 82 miliardi di dollari

2. Pechino: 83 miliardari

Dallo scorso anno: -17

Patrimonio netto totale: 310 miliardi di dollari (- 174,3 miliardi rispetto al 2021)

Residente più ricco: Zhang Yiming, 50 miliardi di dollari

3. Hong Kong: 68 miliardari

Dallo scorso anno: -12

Patrimonio netto totale: 304,6 miliardi di dollari (- 143,8 miliardi rispetto al 2021)

Residente più ricco: Lee Shau Kee, 32,6 miliardi di dollari

4. Londra: 66 miliardari

Dallo scorso anno: +3

Patrimonio netto totale: 324,1 miliardi di dollari (+ 8 miliardi rispetto al 2021)

Residente più ricco: Len Blavatnik, 32,5 miliardi di dollari

5. Shanghai: 61 miliardari

Dallo scorso anno: -3

Patrimonio netto totale: 187 miliardi di dollari (- 72,6 miliardi rispetto al 2021)

Residente più ricco: Liu Yongxing, 13,2 miliardi di dollari

6. Shenzhen: 59 miliardari

Dallo scorso anno: -9

Patrimonio netto totale: 286,6 miliardi di dollari (- 128,7 miliardi rispetto al 2021)

Residente più ricco: Ma Huateng, 37,2 miliardi di dollari

7. Mosca: 53 miliardari

Dallo scorso anno: -26

Patrimonio netto totale: 214,9 miliardi di dollari (- 205,7 miliardi rispetto al 2021)

Residente più ricco: Vladimir Lisin, 18,4 miliardi di dollari

8. Mumbai: 51 miliardari

Dallo scorso anno: +3

Patrimonio netto totale: 301,3 miliardi di dollari (+ 36,3 miliardi rispetto al 2021)

Residente più ricco: Mukesh Ambani, 90,7 miliardi di dollari

9. San Francisco: 44 miliardari

Dallo scorso anno: -4

Patrimonio netto totale: 160,8 miliardi di dollari (- 29,2 miliardi rispetto al 2021)

Residenti più ricchi: Brian Chesky e Dustin Moskovitz, 11,5 miliardi di dollari

10. Seoul: 38 miliardari

Dallo scorso anno: +4

Patrimonio netto totale: 108,3 miliardi di dollari (- 13,8 miliardi rispetto al 2021)

Residenti più ricchi: Kim Beom-su e Jay Y. Lee, 9,1 miliardi di dollari

