Forbes premia le 100 eccellenze italiane nel settore dei professionisti al Principe di Savoia

Cento professionisti, cento innovatori capaci di guardare al futuro e creare valore non solo per il proprio studio o per la propria a attività, ma anche per l’economia italiana. All’hotel Principe di Savoia di Milano è andato in scena 100 Professionals, l’evento targato Forbes dedicato alla ricerca e alla selezione delle eccellenze nella categoria dei professionisti. Sono stati inclusi avvocati, consulenti del lavoro, commercialisti e tutte quelle società provenienti dal mondo legale e della consulenza che si sono distinti per particolari iniziative o meriti durante il corso della loro attività.

Sul palco della sala congressi dell’hotel Massimiliano Carrà, giornalista di Forbes Italia, ha accolto alcune delle più rappresentative eccellenze della lista. Da Carlo Carmine, cofondatore di Cfc Legal e uomo copertina dello speciale, fino a Federico Monti, ceo e fondatore di Notarify, passando per Merixtell Roca Ortega, partner dello studio Pavia e Ansaldo dal 2009 e membro dell’International Bar Association (Iba), Daniela Bruno, partner dello studio legale e tributario Paroli Bruno Fossa, e Alessandro Dagnino, partner e cofondatore di Lexia Avvocati.

Sul finire, ospite sul palco anche Luca Giardiello, amministratore delegato di Warsteiner Italia, famiglia storica della birra, che ha raccontato in che modo si può portare innovazione anche nel settore brewery.

Un momento non soltanto per premiare ed omaggiare i “cento”, ma anche per connettere questi professionisti tra di loro. Un’iniziativa finalizzata a evidenziare da una parte i meriti di questa categoria, dall’altra le sfide e le opportunità da cogliere necessariamente in futuro. Per elevare non soltanto il proprio studio legale o la propria impresa, ma anche e soprattutto per creare beneficio a tutto l’ecosistema che si muove intorno.

