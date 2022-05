Metaforum a Lugano con SuperRare e tanti artisti NFT

Il prossimo 13 giugno a Lugano, in Svizzera, la rivista online che affronta i temi del mondo crypto, The Cryptonomist sta organizzando l’evento Metaforum, in collaborazione con l’azienda Finlantern. Sarà una conferenza a tema NFT e Metaverso, che vuole legarsi soprattutto ai temi dell’arte, tanto da scegliere come location il museo LAC, nel centro di Lugano.

Metaforum avrà ben tre palchi dove si alterneranno speaker italiani ed internazionali con personalità difficili da incontrare in eventi europei, come John Crain, il ceo e co-founder di SuperRare. Oltre a questa cryptostar, saranno molti i relatori di pregio in rappresentanza di grandi aziende del mondo crypto come Pavel Matveev, cofounder di Wirex; Massimo Morini, Chief Economist Officer Algorand Foundation; Marc Seal di Sortium; Alberto Maiorana, Head of Licensing di Sorare; David Princay, Head of France di Binance; Marco Ruffa di Pinkoù; Thomas Bertani, CEO di Eidooù; Alessandro de Grandi di The Nemesis; Amer Nour di Meteora e Andrea Concas di ArtRights.

A spiegare il settore NFT e Metaverso ci saranno anche professionisti come il commercialista Stefano Capaccioli, l’avvocato Massimo Simbula, l’avvocato Andrea Minto, l’influencer Marco Montemagno e il noto Bitcoin maximalist Giacomo Zucco. Fra i professionisti parteciperà anche Federico Morgantini, giornalista di Forbes Italia e conduttore della trasmissione TV Forbes Digital Revolution, che illustrerà come anche il mondo dei media sta entrando nel Metaverso.

Naturalmente, oltre alle conferenze, ci sarà una parte espositiva dove i progetti e gli sponsor potranno incontrare il pubblico. Fra questi ultimi, sono confermati Seba Banks e 21 Shares, aziende di primo piano. In fine, come partner dell’evento c’è anche CryptoValley, la famosa associazione che supporta le crypto in Svizzera.

Durante la giornata del Metaforum si terrà anche una mostra di diverse opere NFT con alcuni dei più grandi artisti del settore: Giovanni Motta, Skygolpe, Cesare Catania, Emanuele Dascanio, Bruno Cerasi, Federico Clapis, Dangiuz, Matteo Mauro, Marcello Baldari, Leo Caillard, Andrea Crespi, Andrea Chiampo, Niro Perrone, Paulo Renftle, Dangiuz, Simon Dee, Fabio Giampietro, Fabio Rotella, e molti altri anco.

Per chi volesse partecipare all’evento, a questo link ci sono tutte le formule. Ed è possibile utilizzare i seguenti codici sconto per ottenere il 20% sui prezzi dei biglietti: METAVIS22CRYPTONOMIST, METAVIP22CRYPTONOMIST, METASUP22CRYPTONOMIST.

