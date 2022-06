Dentro la Grand Spa di Palazzo Parigi, un santuario del benessere nel cuore di Milano

La Grand Spa di Palazzo Parigi è una vera ‘casa’ del benessere. Un’oasi esotica, all’interno dell’hotel cinque stelle lusso, per rigenerarsi nel cuore della città.

Con la sua architettura di ispirazione moresca, che ricorda un Riad, la Grand Spa di Palazzo Parigi si abbina all’esperienza dell’esclusivo marchio svizzero di bellezza Valmont e assicura agli ospiti un ritiro olistico irripetibile, lontano dalla Milano veloce di tutti i giorni.

Grand Spa Grand Spa Grand Spa Grand Spa Grand Spa Grand Spa

I trattamenti della Grand Spa di Palazzo Parigi

Accedere alla Grand Spa di Palazzo Parigi significa sentirsi immediatamente trasportati lontano. Un viaggio sensoriale che inizia, prima ancora dei trattamenti, tra atmosfere esotiche, opere d’arte selezionate con cura, mobili, materiali di pregio e caratteristici elementi architettonici. Questi ultimi sono in particolare presenti nella zona della piscina e della Jacuzzi dove, fra i tanti dettagli preziosi che creano armonia nell’ambiente, vi sono pareti realizzate con la tecnica marocchina Zellige e pregiato marmo chiaro. La piscina coperta di mosaici si apre a un ampio terrazzo con vista sul rigoglioso giardino privato, che permetterà di godere del massimo del relax all’aperto durante tutto l’anno.

Il percorso benessere comprende inoltre bagno turco, sauna finlandese, Jacuzzi, docce emozionali, cascata di ghiaccio. Le sette sale a tema dedicate ai trattamenti sono l’una diversa dall’altra, così da garantire un percorso dei sensi profondo, attraverso le atmosfere più suggestive di Bali, Polinesia, Cina, Marocco, India, Svezia e Milano Parigi (per trattamenti estetici).

300 mq di area fitness con allenamenti ad hoc

A disposizione degli ospiti e dei titolari della Grand Spa & Fitness Club Membership, anche una luminosa area fitness di 300 mq, pensata per aiutare a mantenere il proprio regime di allenamento anche lontano da casa. La palestra dispone della linea di attrezzature Artis, creata da Technogym, che comprende un’ampia gamma di attrezzi cardio, oltre a una sala pesi, tappetini per lo stretching e una sala separata per yoga e pilates. Un team eccezionale di personal trainer è disponibile su prenotazione per allenamenti individuali.

L’Hammam Suite Privé

Ma il fiore all’occhiello della Grand Spa è l’Hammam Suite Privé.

L'Hammam L'Hammam L'Hammam L'Hammam

Un autentico santuario di ispirazione marocchina (i rituali prevedono l’utilizzo di prodotti biologici locali), interamente in marmo rosa, caratterizzato da monumentali vetrate ad arco che filtrano la luce naturale. E uno spazio che offre un’esperienza di puro relax, accompagnata da antichi rituali di benessere come musicoterapia, oli essenziali e massaggi rigeneranti che regalano agli ospiti indimenticabili momenti di piacere.

Percorsi di purificazione e rilassamento profondi che iniziano con l’immersione in un bagno di vapore e l’applicazione del “sapone nero” e proseguono con un’esfoliazione con guanto di kassa e una nutriente maschera al ghassoul, per finire con un avvolgente massaggio corpo immerso nel profumo di Argan.