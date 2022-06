Da iOS 16 ai Macbook Air, tutte le novità svelate da Apple

Coloro che usano l’app Messaggi per rimanere in contatto con i loro cari, invece, saranno lieti di poter modificare i messaggi inviati di recente e recuperare quelli eliminati da poco tempo. Sono previsti miglioramenti per le funzioni Testo attivo, che ora può rilevare la presenza di testo anche con i video, semplicemente mettendoli in pausa, e Ricerca visiva che permette di separare il soggetto di un’immagine dallo sfondo e inserirlo in altre app come Messaggi.

La società ha svelato in anteprima iOS 16 : il sistema operativo che muove gli iPhone. Oltre ad introdurre una serie di nuove funzioni, la prossima versione vedrà debuttare una schermata di blocco rinnovata che diventa più grande, personale ma soprattutto utile. Si potranno utilizzare diversi widget, dall’aspetto molto simile alle complicazioni di Apple Watch, che consentiranno di consultare gli eventi in calendario, le previsioni meteorologiche, oltre all’attività svolta, le sveglie e personalizzare l’aspetto della data e ora scegliendo le combinazioni di caratteri e colori che più rispecchiano i nostri gusti.

La rivoluzione del multitasking su iPad

Dalla funzionalità Farmaci nell’app Salute alle novità per la privacy e l’accessibilità, solo negli Stati Uniti d’America ci sarà Apple Pay Later. Una soluzione quest’ultima che permette di dividere l’importo di un acquisto effettuato con Apple Pay in quattro rate di uguale importo da saldare nell’arco di sei settimane, senza interessi ne commissioni.

Non manca l’update per gli iPad con iPadOS 16 che, nei dispositivi dotati di chip M1, introduce Stage Manager, utile per evolvere le attività multitasking permettendo di lavorare con più finestre sovrapposte e con il pieno supporto dei monitor esterni. “iPad è il nostro dispositivo più versatile e siamo davvero entusiasti di cosa sarà in grado di fare con iPadOS 16.

Grazie a Stage Manager, che rivoluziona completamente il multitasking su iPad, alle nuove opzioni di condivisione e collaborazione in Messaggi e Safari, alla nuova app Freeform e alle nuove funzioni professionali, come la Modalità Riferimento e Zoom schermo, gli utenti potranno essere ancora più produttivi”, ha spiegato Craig Federighi, Senior Vice President of Software Engineering di Apple.