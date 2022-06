Entro il 2023 il 66% delle aziende italiane gestirà le finanze in cloud

In un contesto economico-sociale totalmente rivoluzionato dall’arrivo della pandemia e dal conflitto in Ucraina, il mondo della finanza è andato incontro a repentini e diversi ribaltamenti paradigmatici, che l’hanno proiettato in una nuova era.

Un’era in cui le priorità delle società e dei chief financial officer sono decisamente cambiate. Soprattutto in ottica di pianificazione del budget su lungo periodo, su un’approfondita analisi dei dati e su una gestione del rischio che deve garantire adeguati flussi di cassa anche in periodi d’incertezza. Da qui la necessità di affidarsi a nuovi sistemi e soluzioni tecnologiche. Una su tutte, il cloud.

Il 66% delle aziende italiane gestirà le finanze in cloud

Secondo quanto evidenziato dalla ricerca Finanza del Futuro realizzata da Andaf e Workday e presentata durante il Workday Elevate, il 66% delle aziende italiane gestirà le finanze in cloud per fornire maggiore agilità ai team dei Cfo.

“Dobbiamo entrare nell’ottica che i cfo oggi hanno un nuovo ruolo strategico contraddistinto da leadership e da una forte collaborazione con i direttori Hr e Cio: per questo hanno bisogno di nuovi strumenti digitali, veloci e in grado di fornire in real time report e insight su come si sta evolvendo il business aziendale”, spiega Federico Francini, country manager Workday per l’Italia. “Durante i periodi complessi, infatti, è difficile prevedere l’andamento del flusso di cassa aziendale: l’incertezza aumenta la necessità di una pianificazione più dinamica, ma questo è possibile solo con strumenti gestionali che possono aiutare l’azienda ad adattarsi velocemente ai nuovi scenari di business”.