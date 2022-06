Gattinoni acquista Robintur: nasce il principale polo indipendente della distribuzione turistica italiana

Il Gruppo Gattinoni, da 40 anni nel settore del turismo leisure e del business travel, ha siglato gli accordi relativi all’acquisto del 100% di Robintur Travel Group da Coop Alleanza 3.0, una delle maggiori cooperative di consumatori del sistema Coop, con 2,28 milioni di soci.

L’acquisizione di Robintur Travel Group, che detiene la più grande rete italiana di agenzie di viaggio dirette, comprende la capogruppo Robintur e le società controllate: BTExpert, EgoCentro, Conero Viaggi, Robintur Travel Partner, Via con Noi, Cherry For Fun e Orchidea Viaggi.

Nel cda conferme e new entry

Gattinoni, anche nei periodi di maggior criticità, ha sempre investito sul futuro dell’azienda e questa importante operazione permetterà di fornire maggiori strumenti e opportunità alle reti nazionali Mondo di Vacanze e MYNetwork che contano più di 1500 agenzie di viaggi partner e oltre 100 agenzie di proprietà.

Nel nuovo consiglio di amministrazione di Robintur Travel Group rimarranno in carica Stefano Dall’Ara come presidente e Claudio Passuti in qualità di amministratore delegato e farà il suo ingresso, come consigliere, Tina Giglio, già figura manageriale apicale della società. Uno degli obiettivi fondamentali del progetto, necessariamente basato su un piano pluriennale di integrazione, sarà la valorizzazione e la crescita delle professionalità dei dipendenti che sono sempre stati e continueranno a essere con i clienti il vero valore delle due aziende.

L’acquisizione punta alla valorizzazione del business

“Questa operazione”, ha commentato Franco Gattinoni, presidente del Gruppo Gattinoni, “permette l’unione di due gruppi turistici sani, che potranno fare massa critica migliorando l’efficienza, la competitività e il successo nelle diverse tipologie di business in cui operano”.

Un entusiasmo condiviso anche da Robintur. “Con questa scelta”, ha spiegato Stefano Dall’Ara, presidente di Robintur Travel group, “oltre a valorizzare un expertise di Robintur Travel Group costruita in oltre 33 anni di vita del gruppo, le nostre colleghe e colleghi, insieme a quelli del Gruppo Gattinoni, potranno vivere una sfida molto stimolante: la costruzione di uno dei più grandi gruppi italiani del settore con una forte connotazione di indipendenza”.

