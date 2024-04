Chi sono i 10 miliardari più ricchi della Cina: comanda ancora il re dell’acqua minerale

406 miliardari con patrimonio complessivi pari a 1.330 miliardi di dollari. Di che Paese stiamo parlando? Della Cina, il secondo Stato al mondo per numero di miliardari (in vetta ci sono gli Usa con 813 super ricchi). Per quanto vertiginosi i numeri della Cina sono però in ribasso rispetto all’anno scorso quando i miliardari erano 495 e avevano ricchezze per 1.670 miliardi di dollari. Il dato è in ribasso anche rispetto ai 1.960 miliardi del 2022 e ai 2.500 miliardi nella classifica del 2021.

Il calo deriva dall’anno non positivo per i mercati cinesi. Le conseguenze della pandemia e le tensioni geopolitiche hanno fatto scendere i prezzi delle azioni e danneggiato la crescita economica della seconda economia mondiale. Inoltre, c’è stata anche la crisi immobiliare che ha alimentato la discesa dei patrimoni miliardari. Tra i miliardari della Cina continentale non vengono considerati i titolari di passaporto di Hong Kong o Macao, che Forbes elenca separatamente. Contando anche questi miliardari, la Grande Cina conta 473 membri, in calo rispetto ai 562 del 2023, ai 607 del 2022 e ai 698 del 2021.

LEGGI ANCHE:

Chi sono gli imprenditori diventati miliardari grazie alla guerra in Ucraina

Le sanzioni non fanno male agli oligarchi: la Russia non ha mai avuto così tanti miliardari

Altre cifre

Rispetto al 2023, sono usciti dalla classifica 125 cinesi miliardari, ne sono entrati 31 e 11 sono ritornati dopo essere usciti. I primi dieci cinesi hanno patrimoni complessivi per 304 miliardi di dollari, in calo solo del 2% rispetto ai 311 miliardi di dollari del 2023. I miliardari della Cina continentale rappresentano il 15% dei miliardari mondiali e il 9% della ricchezza totale di quel gruppo composto da 2.781 miliardari con patrimoni per 14.200 miliardi di dollari.

Il miliardario cinese più ricco per il quarto anno consecutivo è Zhong Shanshan, magnate delle acque minerali e del tè, fondatore della società quotata a Hong Kong Nongfu Spring. Zhong, che ha abbandonato la scuola elementare durante la caotica Rivoluzione Culturale cinese, ha un patrimonio stimato di 62,3 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 68 miliardi di dollari dell’anno scorso. Occupa il 24º posto tra le persone più ricche del mondo, in calo dal 15º posto dell’anno scorso.

Zhong è uno dei sei dei primi dieci miliardari cinesi che ha perso diversi miliardi di dollari nell’ultimo anno. Gli altri quattro sono riusciti a far crescere il loro patrimonio in un anno complesso. Tra questi ultimi spicca l’imprenditore dell’e-commerce Colin Huang, fondatore di PDD Holdings (precedentemente chiamata Pinduoduo), la cui fortuna è aumentata di oltre 8 miliardi di dollari arrivando a 38,9 miliardi di dollari nel 2024. Le azioni di PDD sono aumentate di quasi il 30% nell’ultimo anno a seguito dell’introduzione riuscita negli Stati Uniti del suo sito di shopping low-cost Temu.

LEGGI ANCHE:

L’Italia è il sesto Paese al mondo con più miliardari

La top ten

Le cifre sono aggiornate all’ 8 marzo 2024

1. Zhong Shanshan

Patrimonio netto: 62,3 miliardi di dollari (rispetto a 68 miliardi di dollari nel 2023)

Fonte di ricchezza: Bevande, farmaceutica

Zhong è il presidente del produttore di acque minerali e bevande al tè Nongfu Spring. Mantiene il primo posto tra i più ricchi della Cina, che ha conquistato nel 2021 dopo l’IPO di settembre 2020 dell’azienda a Hong Kong. Nell’ultimo anno e azioni del produttore di bevande Nongfu Spring – la principale fonte di ricchezza di Zhong – sono scese a causa di un calo generale delle azioni in Cina.

2. Zhang Yiming

Patrimonio netto: 43,4 miliardi di dollari (rispetto a 45 miliardi di dollari nel 2023)

Fonte di ricchezza: Media internet

Zhang è uno dei fondatori di ByteDance, società gestisce l’app di social media per video brevi TikTok. ByteDance è una delle aziende Internet più preziose al mondo, anche se le sue prospettive rimangono oscure a causa delle preoccupazioni che TikTok potrebbe essere vietato nel mercato statunitense. Zhang ha lasciato la carica di presidente di ByteDance nel 2021.

3. Colin Huang

Patrimonio netto: 38,9 miliardi di dollari (rispetto a 30,2 miliardi di dollari nel 2023)

Fonte di ricchezza: E-commerce

Huang è il fondatore di Pdd Holdings, l’azienda cinese di e-commerce che nel 2022 ha cambiato nome da Pinduoduo. La sua fortuna è aumentata a 38,9 miliardi di dollari rispetto ai 30,2 miliardi di dollari dell’anno scorso, aiutandolo a salire al terzo posto in Cina dal quarto dell’anno scorso e diventare il più ricco miliardario di Internet della Cina dopo Zhang Yiming.

4. William Ding

Patrimonio netto: 33,5 miliardi di dollari (rispetto a 26,7 miliardi di dollari nel 2023)

Fonte di ricchezza: Giochi online

Ding è ceo di NetEase, quotata al Nasdaq e a Hong Kong, una delle più grandi aziende di giochi online cinesi. Le sue azioni – e la fortuna di Ding – sono aumentate negli ultimi mesi grazie alla continua popolarità delle offerte del pioniere dei giochi online.

5. Ma Huateng

Patrimonio netto: 30,2 miliardi di dollari (rispetto a 35,3 miliardi di dollari nel 2023)

Fonte di ricchezza: Media internet

Ma, anche conosciuto come Pony Ma, è ceo del gigante dei media web Tencent, di cui possiede una quota del 7,4%. Le azioni della società quotate a Hong Kong sono scese nell’ultimo anno a causa della crescita economica più lenta, portando la sua ricchezza da 35,3 miliardi di dollari a 30,2 miliardi di dollari rispetto all’anno precedente.

6. He Xiangjian

Patrimonio netto: 25,1 miliardi di dollari (rispetto a 23,4 miliardi di dollari nel 2023)

Fonte di ricchezza: Elettrodomestici

L’imprenditore degli elettrodomestici He Xiangjian è cofondatore del gruppo Midea quotato a Shenzhen; ha lasciato la carica di presidente nel 2012. Le azioni di Midea si sono riprese dai minimi pandemici, portando la sua fortuna da 23,4 miliardi di dollari nel 2023. Tuttavia, la ricchezza stimata di He di 25,1 miliardi di dollari quest’anno è inferiore ai 28,3 miliardi di dollari nel 2022. Midea, che vende i suoi forni e frigoriferi a livello globale, ha un altro miliardario nell’elenco di quest’anno: il CEO Fang Hongbo.

7. Jack Ma

Patrimonio netto: 24,5 miliardi di dollari (rispetto a 23,5 miliardi di dollari nel 2023)

Fonte di ricchezza: E-commerce

Jack Ma, cofondatore ed ex presidente di Alibaba, è stata la persona più ricca della Cina. La stima della fortuna di Ma è aumentata a 24,5 miliardi di dollari rispetto ai 23,5 miliardi di dollari dell’anno scorso, sulla base di una valutazione più alta per il servizio finanziario di Alibaba, Ant, dopo un riacquisto di azioni.

8. Eric Li

Patrimonio netto: 16,8 miliardi di dollari (rispetto a 19 miliardi di dollari nel 2023)

Fonte di ricchezza: Automotive

Eric Li (anche conosciuto come Li Shufu), l’imprenditore cinese più ricco del settore automobilistico, è presidente di Zhejiang Geely Holding, che detiene quote dirette e indirette in produttori automobilistici come Volvo, Daimler, Geely Automotive, Zeekr e Polestar. La sua fortuna è scesa a 16,8 miliardi di dollari negli ultimi 12 mesi dai 19 miliardi di dollari, poiché le azioni di Geely Automotive sono scese a causa delle preoccupazioni per il sovraffollamento del settore.

9. Qin Yinglin

Patrimonio netto: 15,5 miliardi di dollari (rispetto a 18,9 miliardi di dollari nel 2023)

Fonte di ricchezza: Allevamento di suini

Uno degli imprenditori più ricchi del settore della carne al mondo, Qin si è classificato tra i primi 10 nonostante la sua fortuna sia diminuita a 15,5 miliardi di dollari da 18,9 miliardi di dollari dell’anno scorso. Le azioni di Muyuan Foods di Qin sono scese a causa dei prezzi più bassi del maiale e delle conseguenze della pandemia.

10. Wang Chuanfu

Patrimonio netto: 14,2 miliardi di dollari (rispetto a 18,7 miliardi di dollari nel 2023)

Fonte di ricchezza: Automotive

Il presidente di Byd, Wang Chuanfu, è il secondo miliardario cinese nel settore delle auto elettriche dopo Li Shufu di Geely. Wang Chuanfu ha avuto un anno altalenante. Le consegne sono salite a un record di 3 milioni nel contesto dell’espansione internazionale. Tuttavia, le azioni di Byd sono scivolate a causa della competizione sui prezzi da parte di Tesla e dei rivali locali come XPeng, guidati dal miliardario He Xiaopeng.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .