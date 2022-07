Elon Musk ha avuto due gemelli in segreto con una dirigente di Neuralink

Elon Musk al Met Gala 2022 (foto Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue)

Elon Musk ha avuto due gemelli a novembre con Shivon Zilis, una dirigente della sua azienda Neuralink. Lo rivelano documenti legali ottenuti da Business Insider. Sale così a nove il numero di figli noti dell’uomo più ricco del mondo.

I fatti chiave

In aprile Musk e Zilis hanno presentato una richiesta a un tribunale della contea di Travis, in Texas, per cambiare i nomi dei gemelli. I bambini avranno “il cognome del padre e manterranno quello della madre come parte del loro secondo nome”. Business Insider scrive che un giudice ha approvato la richiesta a maggio. La testata ha pubblicato una copia della richiesta alla corte, ma ha censurato i nomi dei gemelli.

Musk, 51 anni, è il cofondatore e amministratore delegato di Neuralink, una società che sviluppa impianti neurali per collegare il cervello umano alle macchine. Zilis è director of operations and special projects dell’azienda dal 2017.

I gemelli sarebbero nati appena qualche settimana prima che Musk e la sua ex compagna Claire Boucher, meglio conosciuta con il nome d'arte Grimes, avessero una seconda figlia da madre surrogata.

Zilis, 36 anni, ha ricoperto ruoli di vertice in molte aziende di Musk. È stata membro del consiglio di amministrazione di OpenAI dal 2020 e project director di Tesla da maggio 2017 ad agosto 2019.

Zilis è stata tra gli Under 30 di Forbes nella categoria venture capital nel 2015, dopo avere fatto di una serie di team di investimento, tra cui Bloomberg Beta.

Musk e Zilis non hanno risposto subito a una richiesta di commento di Forbes.

Il numero

224,6 miliardi di dollari. È questo il patrimonio di Elon Musk, che, secondo i calcoli di Forbes, è la persona più ricca del mondo.

Il contesto

Musk ha più volte messo in guardia da quella che definisce un’imminente crisi di declino demografico e si è detto convinto che si debbano far nascere più bambini. Musk ha avuto sei figli con la prima moglie, Justine Wilson, ma il primo figlio della coppia è morto di sindrome della morte improvvisa del lattante nel 2002, ad appena 10 settimane. Ha avuto un bambino e una bambina con la musicista Grimes, nonostante la coppia si sia separata nel settembre 2021, tre mesi prima della nascita della figlia. Vivian Jenna Wilson, figlia 18enne di Musk e Wilson, il mese scorso ha annunciato di avere ottenuto un cambio di nome e di genere e di non volere più avere a che fare con il padre.

Un fatto sorprendente

Musk condivide di rado foto dei suoi figli. Venerdì, però, ha pubblicato su Twitter un immagine che lo ritraeva assieme ai suoi quattro figli maschi in un incontro con Papa Francesco.

