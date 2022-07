Innovazione al potere: le foto dell’evento dedicato agli under 30 di Forbes

Alberto Morelli - CEO, Elena Pegoraro - PR & Media @ Venezianico Alessandro Buffo, COO & Founder, Tommaso Seita - CEO @ Wibo Alessandro Marinella - Brand Ambassador @ E. Marinella Alessandro Marinella, Aurora Gallo Andrea Lupo - Imprenditore, Edoardo Maggiori - CEO @ Sun Tzu Andrea Marec - Co Founder & CFO @ Reasoned Art Andrea Saliola - CEO e Co Founder @ Pixies Antonietta Conte - Project Manager @ Astradyne Arianna Pozzi - CEO @ Gaia my Friend Aurora Caporossi - Founder @ Animenta Carlo Andrea Guatterini - CEO @ EdilGo Carolina Nizza - Head of Institutional Projects @ Snam Chiara Piacenza - Ingegnere Aerospaziale @ European Space Agency Emanuele Gusso, Mauro Musarra, Matteo Tarantino, Fabio Frattin, Giovanni Cioffi @ Algor Emanuele Stivala - Founder e autore, Fabio Tocco - Autore @ Che Fatica La Vita Da Bomber Federico Di Condina - Imprenditore @ YouStart Felice Florio - Giornalista @ Ministero della Giustizia Felice Florio - Giornalista, Antonio Capaldi - Giornalista @ Ministero della Giustizia Filippo Piazza @ Strategy & Investment Associate @ Angelini Ventures Francesca Failoni - Chief Financial Officer, Francesco Buffa - Chief Executive Officer @ Alps Blockchain Gabriele Baraldi - Regional Director @ Sherpany Gabriele Bianchi - Imprenditore @ Hospitality Management Gabriele Ferrieri - Presidente @ ANGI Gabriele Tagliacozzo - Equity Partner @ Maxire High Street Consultancy Giovanni Ghigliotti - CEO @ Lesson Boom Giulia Alberti - DJ, modella e attrice Giulio Piccione - Innovation & Corporate Venturing Consultant @ LVenture Group Giuseppe Pipicella - Partner @ Meplaw Hady Milani - Director @ EIIS Isabella Orizio @ LISA Laura Inghirami - Founder & Creative Director @ Donna Jewel Leonardo Curini, Federica Gussago, Christian Darmmis, Giulia Pifano, Christian Locatelli @ Smartcreative Lorenzo Sirabella - Chef @ DryMilano Luca Perego - Pasticcere @LuCake Mario De Pinto - Project Manager @ Disal Consulting Matteo Acitelli - Founder & Community Manager @ Instagramers Roma Mattia D'Alessandra - Founder & CEO @ DVERSO LoanXchain Mauro Di Benedetto - CEO @ Kiri Technologies Nicolò Pesce, Andrea Pesce @ zero CO2 Paolo Cartago - CEO & Founder @ Cloverthree Paolo Cassis - Co Founder & Chief Operating Officer @ Caracol Pier Paolo Ceccaranelli - Co Founder & COO @ Pixies Pier Paolo Ceccaranelli, Andrea Saliola Raffaele Petrellese - Consulente Amministrativo Sportivo Selena Milanovic - Strategy Consultant @ Siemens Advanta Consulting Simone Frulio - Founder & Creative Director @ MoMo Tracy Eboigbodin - Chef @ Job done Vittoria Ammaturo, Francesca Ammaturo @ Label Rose

Per il quinto anno consecutivo, Forbes Italia ha voluto celebrare i suoi 100 talenti under 30 con un party esclusivo. Una community di giovani che, anno dopo anno, si allarga e che, nella cornice del Principe di Savoia a Milano, ha avuto modo di confrontarsi e fare networking portando idee, visioni imprenditoriali e creatività.

Tante le categorie e i settori che i giovani imprenditori vogliono innovare. Considerato anche che, negli ultimi anni, sono entrati in gioco nuovi trend e tecnologie come la blockchain, le cripto e la sostenibilità.

I relatori e premiati della serata

A salire per prima sul palco, durante la presentazione moderata dal managing editor Daniel Settembre, è stata Camilla Colucci, ceo è co-fondatrice di Circularity, piattaforma per la gestione degli scarti industriali, che ha approfondendo quanto anticipato sul numero di Forbes Italia di marzo di cui è stata protagonista di copertina.



Anche quest’anno, sono state tanto le aziende che, in qualità di tutor, hanno scelto di supportare il progetto under 30. Tra queste Haier, che con Emiliano Garofalo, country manager Italia di Haier Europe, ha assegnato un premio ad Alessandro Marinella, brand ambassador di E.Marinella e Arianna Pozzi, fondatrice di Gaia My Friend. Poi è stato il turno del marchio svizzero di orologi Breguet Italia, con il brand manager Maurizio Marino che ha raccontato come un’azienda tanto storica possa continuare, ogni giorno, a fare innovazione.

Ospite anche Tracy, vincitrice dell’ultima edizione di Masterchef. Con una travagliata storia personale, la 28enne di origine nigeriana è arrivata in Italia a 12 anni. Negli anni ha sviluppato la passione per la cucina e a marzo è andato in stampa il suo libro “Soul Kitchen, Le mie ricette per nutrire l’anima”.

Sono continuate poi le premiazioni con Lavinia Fogolari, marketing manager di Asus, che a supporto della categoria Consumer Tech ha premiato Federico Prugnoli, fondatore di Wetacoo, Federico Di Condina, fondatore di Youstart, Giovanni Ghigliotti, ceo di Lesson Bloom, Giovanni Pizza e Fabrizio Pinci, fondatori di BonusX e infine Arianna Pozzi, fondatrice di Gaia My Friend.

Le altre storie di giovani di successo

A salire sul palco per raccontare la loro storia anche Mattia Marangon e Samuele Rovituso, fondatori di Legolize, Bianca Arrighini e Livia Viganò, fondatrici di Factanza, Petru Capatina e Paolo Bottiglieri, fondatori di WeGlad.

Presente alla serata, infine, anche il team “Che fatica la vita da bomber”.

