Vuoi vivere più a lungo? Secondo questo studio bisogna allenarsi molto più di quanto raccomandato in precedenza

Un maggior allenamento fisico rispetto alle attuali linee guida riduce significativamente i rischi di mortalità. Lo dice uno studio su larga scala pubblicato lunedì sulla rivista Circulation dell’American Heart Association. La ricerca smentisce in parte alcuni studi precedenti che suggerivano che la partecipazione a sport di resistenza ad alta intensità (come le maratone) potrebbe causare danni cardiovascolari.

Fatti principali

Le persone che si sono allenate da due a quattro volte di più rispetto alla raccomandazione minima settimanale dell’American Heart Association (ossia 150 minuti di attività moderata) hanno avuto una riduzione del rischio di mortalità dal 26% al 31%. Coloro che, invece, si sono allenati da due a quattro volte la raccomandazione di 75 minuti di attività intensa ha mostrato una riduzione del rischio di mortalità dal 21% al 23%.

Lo studio peer-reviewed finanziato dal National Institutes of Health ha analizzato l’attività auto-riferita di 100.000 adulti in un periodo di 30 anni.

Il rispetto delle linee guida dell’attività ha avuto anche vantaggi significativi, anche se inferiori: le persone che hanno eseguito 150 minuti di esercizio fisico moderato settimanalmente hanno avuto una riduzione del rischio di mortalità dal 20% al 21%. Mentre coloro che hanno svolto attività fisica intensa per 75 minuti hanno avuto una riduzione del 19% della mortalità rischio.

Lo studio ha rilevato che il massimo beneficio nella riduzione della mortalità si verifica quando si eseguono tra 150 e 300 minuti di esercizio intenso alla settimana, o tra i 300 e i 600 minuti di attività moderata o una combinazione di entrambi.

Fondamentalmente, lo studio non ha trovato alcun collegamento con effetti avversi sulla salute cardiovascolare per coloro che hanno esercitato più di quattro volte le raccomandazioni per un’attività moderata e intensa. Ciò è in contrasto con studi precedenti che suggerivano che potesse esserci un limite ai benefici dell’esercizio o addirittura, in casi estremi, un effetto dannoso di un’attività eccessiva.

SULLO SFONDO

Decenni di ricerche hanno scoperto che l’esercizio fisico regolare può aiutare a vivere più a lungo. Una meta-analisi di 16 studi pubblicati a livello globale sul British Journal of Sports Medicine a gennaio ha rilevato che eseguire da 30 a 60 minuti settimanali di esercizi di forza può diminuire del 15% la mortalità per tutte le cause. Uno studio pubblicato all’inizio di questo mese sul Journal of American Medical Association ha mostrato gli effetti che può avere l’allenamento intenso, scoprendo che potrebbe esserci un legame tra la massa muscolare inferiore e il declino cognitivo negli anziani.

Citazione

Il ricercatore dell’Università di Harvard Dong Hoon Lee, uno degli autori dell’articolo, ha affermato in una dichiarazione che l’osservata mancanza di associazione tra i più alti livelli di esercizio e il rischio dannoso per la salute “può ridurre le preoccupazioni sul potenziale effetto dannoso di impegnarsi in alti livelli di attività fisica osservato in diversi studi precedenti”.

