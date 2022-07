Andrea Iervolino acquisisce il 75% di Mercato Metropolitano per crescere nell’agro-economico

Due realtà che condividono gli stessi valori, ma in forme diverse. Da una parte Mercato Metropolitano, nato nel 2015 con un progetto “fuori Expo 2015” a Milano, e poi nel 2016 sulle ceneri di una vecchia fabbrica a Elephant and Castle, Londra, che rappresenta oggi la prima realtà di Sustainable, CoMMunity Market, completamente immersa e creata con l’aiuto delle comunità locali, ed ora con progetti in corso in altre capitali europee, americane ed asiatiche.

Dall’altra TaTaTu, la prima sharing economy dei dati il cui sistema è basato sulla condivisione del valore creato, premiando chi usufruisce dei contenuti presenti: basta ricevere dei like, commenti, condivisioni oppure invitare gli amici ad iscriversi alla piattaforma per iniziare a guadagnare TTU Coin da spendere su un e-commerce dedicato con l’acquisto di prodotti, partecipando ad aste e, da oggi, anche in store fisici.

“Entrambe le realtà si rispecchiano in determinati valori che hanno spinto a dare vita a questa acquisizione”, ha commentato Andrea Iervolino, ceo e fondatore di TaTaTu. “In primis, vogliamo dare grande importanza al ruolo della community, mettendola al centro di tutto. La possibilità di spendere TTU Coin negli store di Mercato Metropolitano è solo l’inizio di un percorso comune che continuerà a portare benefici di vario genere alle persone”.