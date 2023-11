I petroldollari del Bahrein in Italia: uno sceicco pronto a investire 200 milioni di euro nei Tuscany Film Studios

Italy, Toscana (Tuscany), Gaiole in Chianti . Landscape with vineyards near Castagnoli.

I petroldollari del Bahrein potrebbero presto arrivare in Toscana. Secondo quanto riportato dalla testata statunitense Variety infatti un fondo patrimoniale del regno arabo sarebbe pronto a investire 200 milioni di euro nei Tuscany Film Studios, studi di produzione cinematografica che saranno costruiti dall’imprenditore Andrea Iervolino a, a circa 30 chilometri da Firenze

L’investimento è stato annunciato a Variety da Sidney Wheatley, chief investment officer di Mashael Group, gruppo commerciale attivo nel settore petrolifero di proprietà dello sceicco del Bahrein Mohamed Bin Salman Bin Abdulla Al Khalifa, e ceo di Mashael Movies, società di produzione di contenuti digitali operativa in Medio Oriente e India, specializzata in animazione ed effetti speciali.

Il progetto degli studi

Secondo le fonti di Variety, il piano industriale dei Tuscany Film Studios prevede un investimento di oltre 300 milioni di euro. Il complesso sarà dotato di un ampio set con serbatoio d’acqua virtuale, uno studio per la produzione di contenuti live-action, un’area per la costruzione di diversi set da 250 acri e un hotel di lusso con sala cinematografica.

Nei piani di Iervolino, nei Tuscany Film Studios dovrebbero essere girati principalmente contenuti con costumi d’epoca, in grado di beneficiare delle ambientazioni delle colline toscane. In questo senso, l’imprenditore è anche in trattativa per stringere una partnership con il centro di produzione di Prato Manifatture Digitali Cinema, che dispone di un laboratorio di costumi e di elementi scenografici. L’obiettivo è che gli studi toscani siano operativi entro la fine del 2024.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.