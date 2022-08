Il trimestre nero di SoftBank: perdita record di 23,4 miliardi di dollari

È il trimestre nero di SoftBank. Oggi il gruppo giapponese ha fatto sapere di avere perso 3.162,7 miliardi di yen, cioè circa 23,4 miliardi di dollari, nel trimestre dal 1 aprile al 30 giugno 2022. Gran parte delle perdite – circa 2.900 miliardi di yen – sono riconducibili al fondo di venture capital Vision Fund (il più grande al mondo incentrato sulle aziende tecnologiche).

I fatti principali

Oggi, in occasione della diffusione dei conti della trimestrale, SoftBank ha rivelato in una nota ufficiale che il suo fondo incentrato sulla tecnologica, Vision Fund, ha riportato una perdita pari a circa 21,6 miliardi di dollari, la più alta mai registrata.

Come dichiarato dalla società, la perdita è stata principalmente causato dal calo dei prezzi delle azioni delle società presenti nel portafoglio del fondo di investimento. Calo che, peraltro, “riflette la tendenza globale al ribasso per le crescenti preoccupazioni per la recessione economica guidata dall’inflazione e dall’aumento dei tassi di interesse, e il calo del valore delle stesse società presenti in portafoglio”.

SoftBank ha affermato che le perdite del Vision Fund includevano 293,4 miliardi di yen per Coupang, 235,9 miliardi di yen per SenseTime Group e 220,7 miliardi di yen per DoorDash. E ha menzionato anche i cali di AutoStore Holdings e WeWork Inc.

Il ceo di SoftBank, Masayoshi Son , ha anche dichiarato che il fondo “dovrà ridimensionarsi e che quindi si dovranno ridurre sostanzialmente i costi operativi”. Operazione già annusata da Rajeev Misra, capo di lunga data del Vision Fund, che, secondo Bloomberg, si sta a poco a poco allontanando per dar vita al suo fondo di investimento

Sempre oggi il gruppo giapponese ha anche autorizzato un buyback dal valore di 400 miliardi di yen (29,16 milioni di dollari). Facendo così seguito a quanto deciso dal piano di acquisto di azioni proprie autorizzato lo scorso novembre.

Il contesto

La perdita riportata dal fondo tecnologico di SoftBank non è sorprendente, dato che il settore nel complesso ha riportato ingenti perdite negli ultimi mesi. Il Nasdaq 100, barometro dei colossi tech, ha perso il 22% proprio durante il secondo trimestre del 2022. E, guardando ad alcune delle società presenti nel portafoglio di Vision Fund, si nota per esempio che le azioni di ByteDance, la holding cinese di TikTok, sono crollate di oltre il 25% rispetto allo scorso anno nei mercati non regolamentati. Mentre la valutazione la società svedese Klarna, si è ridotta dell’85% in un recente round di finanziamento rispetto a giugno 2021.

