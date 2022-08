BlackRock investe 550 milioni di dollari nelle navi da crociera di Richard Branson

A meno di un anno dal lancio, la compagnia di crociere di lusso Virgin Voyages di proprietà Richard Branson ha annunciato di aver chiuso un accordo da 550 milioni di dollari di finanziamenti con il fondo BlackRock. L’operazione è stata portata a termine con il supporto aggiuntivo dei suoi partner di joint-venture esistenti Virgin Group, Bain Capital Private Equity e altri finanziatori.

Come ha spiegato la società, il finanziamento consentirà alla neonata compagnia di crociere di attuare la sua strategia di crescita. Ciò avviene mentre la domanda di vacanze in crociera aumenta e l’industria allenta le restrizioni legate alla pandemia.

Navi lussuose e solo per adulti

“Abbiamo creato un prodotto incredibile in cui sia i nostri investitori che i consumatori credono veramente, e questo capitale aggiuntivo arriva in un momento in cui vogliamo una forte crescita che, a sua volta, ci aiuterà a raggiungere ciò che ci siamo prefissati” ha affermato Tom McAlpin, ceo di Virgin Voyages. McAlpin è un esperto dirigente nel settore delle crociere, già ccfo e presidente di Disney Cruise Line e amministratore delegato di The World, nave da crociera residenziale privata gestita come un complesso condominiale, con spaziose cabine.

In pochissimo tempo, Virgin Voyages ha fatto un bel salto nel settore delle crociere grazie ai viaggi per soli adulti, senza buffet e con prezzi alti ma comprensivi di pasti al tavolo, Wi-Fi e lezioni di fitness: servizi che tutti, tranne alcune compagnie di lusso, fanno pagare come extra.

“Virgin Voyages ha lanciato con successo un nuovo marchio nel settore delle crociere e ha dimostrato la sua capacità di attrarre sia gli investitori tradizionali che quelli non tradizionali, consentendo al marchio di attingere a nuovi mercati e trasformare questa categoria di viaggio”, ha affermato Ryan Cotton, dirigente direttore presso Bain Capital.

Un settore in crescita

Dal suo lancio nell’agosto 2021, le due navi da 2.700 passeggeri di Virgin Voyages – Scarlet Lady, che naviga nei Caraibi, e Valiant Lady, che solca il Mediterraneo – hanno ottenuto il titolo di “Best New Cruise Ship” di Cruise Critic, arrivando sulla Condé Nast Traveler’s 2022 Cruising “Hot List”. Inoltre Virgin Voyages è stata nominata una delle migliori compagnie di crociere oceaniche nei Travel + Leisure’s World’s Best Awards.

“Nonostante le sfide senza precedenti che il settore delle crociere ha dovuto affrontare negli ultimi anni, il settore sta avendo un forte rimbalzo”, ha affermato Brendan Galloway, direttore di BlackRock Global Credit.

Ed è davvero così. Il settore delle crociere, che è stato colpito duramente durante i primi due anni della pandemia, secondo un rapporto annuale del settore della Cruise Lines International Association, quest’anno raggiungerà il 95% del volume di passeggeri del 2019 e si prevede che supererà i livelli pre-pandemia nel 2023.

Il mese scorso, Virgin Voyages è stata la prima compagnia di crociere a smettere di richiedere ai passeggeri di sottoporsi a test anti-Covid prima di imbarcarsi, sebbene richieda ancora la vaccinazione del 90% dei passeggeri e di tutti i membri dell’equipaggio.

Virgin raddoppierà presto la sua flotta con altre due navi, Resilient Lady e Brilliant Lady, che debutteranno nel 2023.

