Le azioni della Electronic Arts in forte rialzo: rumors su una possibile acquisizione da parte di Amazon

Le azioni della società produttrice di videogiochi Electronic Arts sono salite rapidamente dopo un articolo di USA Today che parlava dell’acquisto dell’azienda da parte di Amazon, in quello che sarebbe un affare epocale per Amazon e che renderebbe immediatamente il gigante della tecnologia una delle più grandi aziende di videogiochi al mondo, anche se CNBC ha poi smentito l’intenzione di Amazon di fare un’offerta.

Aspetti principali

L’articolo di USA Today, che citava fonti anonime, parlava di un imminente annuncio di Amazon riguardo un’offerta formale per l’acquisto di EA. David Faber della CNBC ha subito smentito la notizia, affermando che sue fonti gli hanno riferito che Amazon non ha intenzione di presentare un’offerta.

Dopo la notizia di USA Today, le azioni EA sono balzate di quasi il 15% nelle contrattazioni pre-mercato, prima di assestarsi a un più modesto 6,7% di rialzo a 136,13 dollari dopo la notizia di Faber.

L'eventuale accordo sarebbe probabilmente la più grande acquisizione nella storia di Amazon, dato che i 35 dollari di capitalizzazione di mercato di EA superano di gran lunga i 13,7 miliardi di dollari pagati da Amazon per Whole Foods nel 2017.

pagati da Amazon per Whole Foods nel 2017. EA e Amazon non hanno risposto alla richiesta di commento di Forbes.

Il contesto della vicenda

La presunta acquisizione di EA da parte di Amazon avverrebbe dopo l’importante acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft per 68,7 miliardi di dollari di gennaio. EA, che produce i popolari franchise sportivi Madden NFL, FIFA e Apex Legends, è tra le 10 maggiori aziende di videogiochi al mondo per fatturato. Per Amazon questa sarebbe l’ultima, e di gran lunga la più significativa, acquisizione legata ai videogiochi, dopo che nel 2014 ha acquistato il gigante dello streaming di videogiochi Twitch per 970 milioni di dollari. Amazon ha cercato a lungo di entrare nel settore dei videogiochi con scarso successo.

In cifre

580 milioni. Secondo la società, è questo il numero di utenti attivi annuali di EA, con un aumento del 16% rispetto all’anno precedente.

