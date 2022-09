Back to work: ecco gli oggetti più originali ed esclusivi per il ritorno in ufficio

Per alleggerire il ritorno alla scrivania in ufficio, ma anche per chi resta in smart working, qualche idea lussuosa e originale. Oggetti e look hanno la loro importanza, certo, soprattutto occorre che siano ergonomici, pratici, comodi.

Galaxy Tab S8 Ultra

Il più sottile, grande e resistente della serie associa una durata incredibile a un design super leggero, per creare contenuti professionali anche grazie alla nuova S Pen con latenza ultra-bassa. Il telaio in Armor

Aluminum protegge da cadute e urti. Da € 1.299

Giacca doppiopetto Ludovica Mascheroni

Il back to office è nel segno dell’eleganza, dello stile classico e senza tempo. La giacca doppiopetto gessata da donna è realizzata in lana vergine, seta e lino, con fodera in puro cupro, la seta vegetale. € 1.500

Kartell Lampada Geen-A

Una lampada da lettura essenziale ma con ‘attitude’. Una base, un cappello, tre lampadine a led, uno stelo e l’impugnatura che consente di trasportarla facilmente. Disponibile in tre colori in finitura opaca: bianco, nero e mattone. € 635

Ambassador Writing Desk e sedia Sektor Visionnaire

Per la zona studio o l’ufficio, la scrivania rettangolare in legno laccato e pelle e la sedia dalle linee aerodinamiche e slanciate. Fanno parte della nuova capsule collection Starlight di Visionnaire, brand bolognese di interior design meta-luxury.

Una collezione che prende ispirazione dalla natura, nella ricerca di simboli universali. Prezzo su richiesta.

Montblanc Writers Edition Homage to Brothers Grimm

Preziosa stilografica in edizione limitata che celebra i Fratelli Grimm. Uno strumento di scrittura unico, magistralmente realizzato in oro giallo massiccio Au 750 e, in omaggio alla fiaba Hansel e Gretel, ricoperto in ebano annerito con inserti di oro massiccio. € 41.000

Scrittoio Savio by Porada

Un mobile freestanding a due ante in noce canaletta con inserti di acero naturale. L’interno è accessoriato con piano a ribalta di legno rivestito di cuoietto invecchiato, mensole ed elementi contenitori. Non mancano luce a led dimmerabile, prese elettriche e Usb a scomparsa. Prezzo su richiesta.

Tappetino per mouse Pléiade Hermès

Per una postazione computer veramente chic, il tappetino per mouse di mogano massiccio naturale rivestito in taurillon liscio, cucito a punto sellaio. € 490

Calzoleria Toscana francesina Pescia

Per l’uomo elegante che ama il casual chic, la francesina in pelle di coccodrillo selezionata con cura da allevamenti sotto controllo Cites. Tomaia e suola di cuoio naturale sono assemblate a mano in Toscana con cucitura blake per conferire qualità e creatività uniche. € 1.650

Kartell Desk Lunat e sedia Charla

Una postazione smart working versatile e di design, abbinando la sedia Charla al desk Luna. Le gambe del tavolo, verniciate a polvere, si sviluppano slanciate fino al top dalla silhouette a fagiolo; il piano è disponibile nella finitura noce fiammato. Tavolo Lunat € 1.536 Sedia Charla da € 554

Stilnovo lampada Topo 1970

Disegnata dal designer Joe Colombo nel 1970, la Topo ha ispirazione automobilistica. Le fessure sulla calotta metallica ricordano le prese d’aria delle auto sportive anni ‘60, la forma del paralume corrisponde all’inviluppo della classica lampadina E27 al suo interno. € 680

Scrittoio da viaggio Pineider

Fiore all’occhiello della produzione Pineider, questo lussuoso scrittoio da viaggio ospita il necessaire per i veri amanti della scrittura: 14 pennini con cannuccia, quaderno per appunti con copertina in pelle, calamaio con inchiostro, tampone, 14 matite nere, un set di pregiata carta da lettera personalizzabile, cartoncini e buste Pineider con taglio ad acqua. € 4.066

Tod’s porta telefono Timeless

Un pratico ed elegante porta smartphone in pelle con tracollina regolabile, portatessere, chiusura flap, accessorio T Timeless e rivetti in metallo personalizzato sul fronte. € 470

Monopattino Ducati City Cross-E X

Look total yellow che emana tutta l’energia del colore iconico delle Ducati Scrambler, questo monopattino è ideale per l’utilizzo nei centri storici, anche in presenza di pavé e binari del tram grazie alla stabilità e aderenza offerte dalle ruote (10”) fuoristrada. € 599

Grado auricolari Gt220 Wireless Series

Il brand produce cuffie artigianali dal 1993 ma le Gt220 sono le prime dell’azienda di Brooklyn nel mondo delle true wireless. Leggere ma sonicamente superbe, accessorio indispensabile per il rientro al lavoro. € 255

Montblanc borsa 24/ 7 Meisterstück Selection Soft

Una nuova tipologia di pelle ancora più morbida e design innovativo con spallacci etasche esterne, per avere tutto l’essenziale a portata di mano. Impunture, cursori delle cerniere e manici: tutti i dettagli richiamano la forma del celebre pennino, quintessenza dello spirito Montblanc. € 1.640

Taccuino Gucci

Omaggio alla cancelleria scolastica del passato, questo grande taccuino è definito da dettagli di archivio. Prendendo spunto dalla tradizione equestre della maison, il nastro web e il morsetto incarnano le radici del marchio, mentre il monogramma è un omaggio al fondatore, Guccio Gucci. € 195

